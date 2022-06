Chainsaw Man: svelata la data della seconda parte del manga!

Chainsaw Man è tra i manga più seguiti ed è in pausa dal 2020 in quanto la sua serializzazione si è divisa in una prima metà. la sua prima metà. Tuttavia oggi annunciamo un aggiornamento che renderà felici tutti gli appassionati. Infatti la seconda parte del manga ha finalmente una nuova data!

Il mangaka Tatsuki Fujimoto durante la pausa ha comunque lavorato su un One Shot intitolato “GoodBye Eri“. Nonostante questo speciale l’editor ha di recente sostenuto di pazientare ancora un po’ prima di poter assistere ad un ritorno importante.

Quindi ora le parole dell’editore acquisiscono più concretezza in quanto la pagina Twitter ufficiale di Shonen Jump riporta che Chainsaw Man tornerà sul sito digitale della rivista a partire dal 13 luglio. La serie sarà pubblicata in diverse lingue per la lettura dei fan di tutto il mondo. Inoltre Chainsaw Man dovrebbe pubblicare nuovi capitoli settimanalmente.

Di seguito ne riportiamo i dettagli:

Chainsaw Man Part 2 is coming 7/13! Read Chainsaw Man Chapters 1–97 right here! https://t.co/S7Kxd09ep8 https://t.co/9H5j7Lp0Yn — Shonen Jump (@shonenjump) June 20, 2022

Sono passati due anni da quando Chainsaw Man ha lasciato i lettori in attesa di scoprire il prosieguo delle vicende dopo il finale della prima parte. Ora Fujimoto è pronto ad accompagnare i lettori nella prossima fase della storia di Denji.

Ovviamente, il ritorno del manga non è l’unica cosa a cui Fujimoto sta lavorando in questi giorni. Di fatto di recente è stato anche annunciato che il mangaka rilascerà un nuovo one-shot questo mese dopo il successo delle sue ultime due storie secondarie.

Bisogna anche ricordare che Chainsaw Man debutterà quest’anno ad autunno con il primo adattamento anime, realizzato da Studio MAPPA. Chiaramente si classifica come uno degli adattamenti animati più attesi insieme alla sesta stagione di My Hero Academia.

Di seguito rilasciamo la sinossi della serie di Fujimoto:

Denji era un piccolo cacciatore di diavoli che cercava solo di sopravvivere in un mondo duro. Si ritrovava a vivere in situazioni disumane cercando di ripagare il debito che suo padre non ha saputo restituire alla Yakuza. Dopo essersi addirittura privato di alcune parti del suo corpo, viene ucciso sul lavoro. Tuttavia torna in vita poiché rianimato dal suo cane diavolo Pochita e diventa qualcosa di nuovo e pericoloso: un uomo motosega!