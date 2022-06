Chainsaw Man: annunciato un aggiornamento importante per quest’estate

Chainsaw Man è di sicuro una delle serie anime più attese di quest’anno. Studio MAPPA, tra i più rinomati per aver realizzato la quarta stagione de L’Attacco dei Giganti e Jujutsu Kaisen, ora adatterà anche il manga di Tatsuki Fujimoto portandolo sul piccolo schermo questo autunno.

Ricordiamo che la serie animata del manga di Fujimoto sarà visibile su Crunchyroll e oggi riportiamo un nuovo aggiornamento che catturerà l’attenzione di tutti gli appassionati. Infatti nuovi dettagli sono previsti per il 4 luglio.

Molto probabilmente questo è dovuto al fatto che Crunchyroll parteciperà all’evento dell’Anime Expo. La grande convention tornerà a svolgersi in presenza quest’anno.

Proprio per quest’evento ci sarà un panel di Chainsaw Man, lunedì 4 luglio. L’evento sarà tenuto sia da Crunchyroll che da MAPPA, quindici saranno sicuramente nuovi dettagli.

Secondo Crunchyroll, l’evento è descritto come un panel di produttori anche se non è stato annunciato alcun panelist specifico. Kyle Cardine ospiterà l’evento e gli ospiti dovrebbero partecipare al raduno di sera.

Finora, i fan sanno poco dell’anime Chainsaw Man, ma MAPPA ha condiviso un teaser speciale per la serie tempo fa.

Da allora, tutti gli occhi sono puntati sulla serie poiché le vendite di manga sono aumentate costantemente non solo in patria ma anche all’estero.

Al momento la prima parte di Chainsaw Man ha portato a termine la prima parte del manga. La modalità di serializzazione di Fujimoto è diversa rispetto a come siamo abituati, infatti, come anche ha affermato l’editor del mangaka, Fujimoto starebbe lavorando alla seconda parte e ha chiesto ai fan di pazientare ancora un po’.

Il manga narra le vicende di Denji, un ragazzo completamente povero e molto indebitato. Non si tratta di un suo debito però, in quanto è di suo padre che dopo la sua morte ha scaricato tutto su suo figlio. Infatti non si tratta di una debito qualsiasi, perché è con la Yakuza.

Per farlo arriva al punto di vendere alcune parti del suo corpo. Diventa quindi un devil hunter per necessità. L’unico amico di Denji è il cane-motosega Pochita, un demone che, davanti a un’altra crudele beffa del fato, cambierà per sempre la vita del suo padrone.