Chainsaw Man: arriva il Sake ispirato alla serie

Chainsaw Man è uno degli adattamenti anime più attesi in arrivo quest’anno. Il sanguinoso manga di Tatsuki Fujimoto racconta la storia di Denji e la sua lotta in un mondo pieno di diavoli.

Il mangaka si è fatto un nome non solo per il manga dell’uomo motosega. Pochi mesi fa ha anche per aver rilasciato il one-shot intitolato “Goodbye Eri“. Si tratta di un capitolo manga autoconclusivo di più di 200 pagine che suscita un senso di tristezza che ricorda i primi momenti dei capitoli iniziali di Chiansaw Man.

Riguardo il manga sappiamo che Studio MAPPA si occuperà dell’adattamento anime in arrivo per l’autunno di quest’anno.

Come spesso succede molte serie, che si tratti di manga o serie anime, vengono promosse attraverso molti merchandising ed è quello che presentiamo oggi. Arriva dal Giappone un nuovo merchandising con una linea di sake che rende omaggio ai personaggi più importanti della serie cruenta che ha preso d’assalto il mondo degli anime.

Ciò che rende Chainsaw Man così unico non è solo il fatto che il protagonista Denji può far scatenare motoseghe dalle sue estremità. Anche la caratterizzazione di Denji e dei suoi amici che cacciano i diavoli, per non parlare dello stile artistico di Tatsuki Fujimoto.

Al momento non c’è ancora una specifica data di uscita per quanto riguarda adattamento anime. Possiamo però confermare che gli appassionati la stanno aspettando in modo entusiasta. Infatti la storia di Denji e di Pochita sarà sicuramente uno dei più grandi adattamenti anime in arrivo dell’anno.

Shiraito Sake Brewery offre attualmente ai fan di Chainsaw Man l’opportunità di acquistare bottiglie di sake, creando anche una serie di caramelle che possono essere acquistate. Di seguito ne mostriamo un’anteprima:

Tutti gli appassionati sono anche impazienti di tornare a leggere il manga, riguardo al quale di recente l’editor ha chiesto ai fan di pazientare ancora un po’ proprio perché presto ci saranno novità.

Ricordiamo che il manga è edito in Italia da Planet Manga e la prima edizione risale al 22 ottobre 2020.