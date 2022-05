Chainsaw man: guarda una breve animazione che riassume la serie

Chainsaw Man è tra i manga più seguiti soprattutto perché il mangaka che l’ha realizzato ha dato ampiamente prova del suo talento. Tatsuki Fujimoto ha recentemente fatto colpo tra i suoi fan con il one-shot “Goodbye Eri“ (“Addio Eri“) in cui la componente tragica viene scandita con tempi lenti e intensi.

Il manga Chainsaw Man riceverà un adattamento anime, previsto per quest’anno, realizzato dal rinomato Studio MAPPA. Parliamo di uno studio di animazione giapponese che si è occupato di Dororo, Jujutsu Kaisen e anche dell’ultima stagione de L’Attacco dei Giganti.

Sappiamo benissimo però che il web è un posto pieno di sorprese e soprattutto di appassionati capaci di qualsiasi cosa. Infatti un utente su reddit è riuscito a realizzare in un’animazione dalla durata inferiore al minuto, dei momenti salienti della serie di Fujimoto.

Di seguito è possibile dare un’occhiata:

Ricordiamo che Chainsaw Man ha debuttato nel 2018. La storia è diventata rapidamente una delle preferite dai fan nonostante non abbia ricevuto una propria serie televisiva.

Fujimoto ha adottato una modalità di pubblicazione innovativa. Infatti la prima metà della serie è giunta al termine, ma il creatore Tatsuki Fujimoto ha promesso che Denji e i suoi “amici” torneranno.

Scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto, Weekly Shonen Jump ha pubblicato il manga dal 3 dicembre 2018 al 13 dicembre 2020. In Italia invece Planet Manga ha acquisito i diritti per la pubblicazione del manga, avvenuta nel 2020.

Dopo la morte del padre, Denji era bloccato con un enorme debito e non c’era modo di ripagarlo. Grazie a un cane diavolo che ha salvato, di nome Pochita, sopravvive attraverso lavori saltuari e uccidendo diavoli per la Yakuza. I poteri della motosega di Pochita tornano utili contro questi potenti demoni. Quando la Yakuza lo tradisce e viene ucciso dallo Zombie Devil, Pochita si sacrifica per salvare il suo ex padrone. Ora Denji è rinato come una specie di strano ibrido Diavolo-Umano. Ora è un uomo motosega!

Dopo la sua trasformazione, viene rapidamente reclutato da Makima per unirsi ai cacciatori di diavoli della pubblica sicurezza sotto la minaccia di sterminio ora che tecnicamente è un diavolo. Ora che vive comodamente per la prima volta nella sua vita, Denji lotta per determinare i suoi sogni e stringere relazioni significative mentre uccide Devils e lavora al fianco di altri eccentrici Devil Hunters.