Tra le uscite Planet Manga del 28 Aprile 2022 troviamo i romanzi di Belle, rinviati tempo fa, così come quello di Naruto. Fa inoltre il suo esordio Hellbound e proseguono vari titoli tra cui Spy x Family e Jujutsu Kaisen.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 28 Aprile 2022. Vi ricordiamo che potete leggere gli annunci fatti al Napoli Comicon qui, insieme a tutte le uscite di Maggio e di Giugno.

Panini: le uscite Planet Manga del 28 Aprile 2022

The Best of Planet Manga – Steelbox Collection: Nana Reloaded Edition

19,90 €

Autori: Ai Yazawa

Data di uscita: 26 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0

Contiene: Una variant esclusiva di Nana Reloaded Edition 1, un magnete e una cartolina.

Rilegatura: Brossurato

The Best of Planet Manga – Steelbox Collection, un’esclusiva panini.it scintillante e cromata per i veri fan di Nana e delle edizioni da collezione! Una steelbox in edizione limitata all’interno della quale troverete una variant esclusiva del primo numero di Nana Reloaded Edition, un magnete e una cartolina.

Belle – Romanzo Illustrato

15,00 €

Autori: Yoriyuki Ikegami, Mamoru Hosoda

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Libri

Pagine: 264

Formato: 13X18

Contiene: Ryu to sobakasu no hime (Tsubasa Bunko)

Rilegatura: Brossurato + sovracover

UNA SPLENDIDA FIABA MODERNA

Grazie a Mamoru Hosoda, regista candidato al premio Oscar per Mirai, la storia di Belle diventa un viaggio nel fantastico grazie alle illustrazioni di Yoriyuki Ikegami. Un libro per tutta la famiglia per sognare e per crescere.

Belle – Romanzo

12,90 €

Autori: Mamoru Hosoda

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Libri

Pagine: 0

Formato: 13X18

Contiene: Ryu to sobakasu no hime (Kadokawa Bunko)

Rilegatura: Brossurato + sovracover

IL ROMANZO DEDICATO A SUZU

Dalla penna di Mamoru Hosoda, regista e sceneggiatore dell’anime presentato al Festival di Cannes 2021, la storia di una diciassettenne spezzata dalla perdita della madre. Tra reale e virtuale, tra fiaba e realtà, Suzu andrà alla (ri)scoperta della sua voce

Hellbound 1

12,90 €

Autori: Yeon Sang-ho, Choi Kyu-sok

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 312

Formato: 15.2X22

Contiene: Hellbound 1

Rilegatura: Brossurato

FRA CINQUE GIORNI, ALLE 3 DEL POMERIGGIO, ANDRAI ALL’INFERNO…

Un giorno a Seul un uomo riceve questo messaggio da un’entità sovrannaturale. È la prima di tante missive di cui solo il capo di una nuova setta aveva predetto l’arrivo. Si tratta di volontà divina… o c’è una spiegazione razionale? Non resta che indagare.

IL MANHWA CHE HA ISPIRATO LA SERIE TV SU NETFLIX

Black Clover 30

Purple 43

5,20 €

Autori: Yuki Tabata

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Black Clover 30

Rilegatura: Brossurato

L’arrivo di Asta ha salvato Nacht dalla furia dei demoni di massimo rango. Nel frattempo, Magna si è intromesso nel duello tra Jack e Dante, sfidando quest’ultimo a dispetto dell’enorme differenza di energia magica. Lo scontro è ormai alla fine, mentre su un altro campo di battaglia s’infiamma la lotta contro Vanica.

Otaku Teacher 25

6,00 €

Autori: Takeshi Azuma

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Denpa kyoshi 25

Rilegatura: Brossurato

Pur di proteggere Mishka, i suoi compagni della classe Seed sono pronti a tutto… anche a scappare su un’isola deserta per fondare una nuova nazione! Ma basterà dichiararsi indipendenti per sfuggire ai soldati nemici? Un nuovo capitolo del folle manga di Takeshi Azuma!

Giant Killing 51

5,50 €

Autori: Tsujitomo, Masaya Tsunamoto

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 224

Formato: 13X18

Contiene: Giant Killing 51

Rilegatura: Brossurato

Inizia il secondo tempo del quarto di finale della Coppa d’Asia, che vede il Giappone sfidare i padroni di casa, gli Emirati Arabi Uniti. Sotto di un gol, gli uomini di mister Blanc hanno solo 45 minuti per recuperare! Il tempo che scorre veloce, le sostituzioni, la stanchezza e la fortuna: la squadra che vuole vincere dovrà tenere conto di tutti questi importanti fattori!

L’Usuraio 34

9,00 €

Autori: Shohei Manabe

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 13X18

Contiene: Yamikin ushijimakun 34

Rilegatura: Brossurato

Il presidente Ushijima è preso tra due fuochi, braccato, incastrato. Questa volta la yakuza lo vuole morto, anche a costo di dare il via a una guerra tra clan e scatenare l’inferno. Tra tradimenti e pestaggi, vendette e ritorsioni, l’usuraio cerca di schivare la Nera Mietitrice, ma la sua gelida ombra sembra ormai vicina…

City Hunter XYZ 10

15,00 €

Autori: Tsukasa Hojo

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 592

Formato: 13X18

Contiene: City Hunter XYZ 10

Rilegatura: Brossurato + sovracover

UN ADRENALINICO DECIMO VOLUME

I colpi di scena e le gag abbondano nei ventinove capitoli di questo numero. Il maestro Tsukasa Hojo mette alla prova la coppia di protagonisti con personaggi misteriosi, identità da scoprire e conti da saldare con il passato.

Boruto – Naruto Next Generations 15

Planet Manga 141

5,20 €

Autori: Mikio Ikemoto, Masashi Kishimoto

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 176

Formato: 11.2X17.5

Contiene: Boruto – Naruto Next Generations 15

Rilegatura: Brossurato

LA GUERRA CONTRO GLI OOTSUTSUKI È APPENA COMINCIATA

Isshiki è morto, ma Naruto ha perso Kurama. E per Boruto è solo questione di tempo prima che il karma lo trasformi in Momoshiki. Ora l’umanità deve vedersela con Code, che ha ereditato i propositi distruttivi di Isshiki…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Spy×Family 8

Planet Manga Presenta 15

5,20 €

Autori: Tatsuya Endo

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 216

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Spy×Family 8

Rilegatura: Brossurato

ALZI LA MANO CHI NON HA PENSATO ALMENO UNA VOLTA DI MOLLARE TUTTO E CAMBIARE VITA!

Sennonché, se sei un abile sicario agli ordini di un’organizzazione segreta, cambiare è ancora più complicato. Mentre svolge un pericoloso incarico a bordo di una nave da crociera, Yor inizia a porsi domande sul proprio lavoro…

Dai Dark 4

7,50 €

Autori: Q Hayashida

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 208

Formato: 13X18

Contiene: Dai Dark 4

Rilegatura: Brossurato + sovracover

NELLO SPAZIO PROFONDO LA MORALE È UN OPTIONAL

Estrarre le ossa dai cadaveri delle persone come fa Zaha Sanko non è l’hobby più edificante del mondo, ma vogliamo parlare della setta Lighthead, che usa i fedeli per preparare il brodo? E voi conoscete la ricetta del riso Cacaca?

Jujutsu Kaisen 13

Manga Hero 48

4,90 €

Autori: Gege Akutami

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Jujutsu Kaisen 13

Rilegatura: Brossurato

IL PIÙ GRANDE STREGONE DEL MONDO È STATO SIGILLATO… E ADESSO?

La squadra di Maki è in difficoltà contro un nemico che trae la propria forza dai segreti del mare. E a sorpresa sul terreno di scontro fa la sua comparsa un uomo che, come una scheggia impazzita, semina ancora più caos…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

La Bella e la Bestia Complete Color Edition

25,00 €

Autori: Studio Dice, Mallory Reaves

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 352

Formato: 16.8X25.9

Contiene: Disney Manga: Beauty and the Beast – The Belle’s Tale (Full Color), Disney Manga: Beauty and the Beast – The Beast’s Tale (Full Color)

Rilegatura: Cartonato

UN’EDIZIONE DA COLLEZIONE CON CARATTERISTICHE TECNICHE DI PREGIO, COPERTINA TELATA E DETTAGLI IN ORO

La trasposizione a fumetti dell’avventura di una delle principesse Disney più amate in una nuova veste tutta a colori. Un’incantevole fiaba su come il vero amore vada oltre l’apparenza, raccontata nei suoi due volti: dal punto di vista di Belle e da quello della Bestia.

Belle – Anime Book

19,90 €

Autori: Hitomi Wada, Mamoru Hosoda

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Libri

Pagine: 96

Formato: 21X25.7

Contiene: Ryu to sobakasu no hime (Anime Book)

Rilegatura: Brossurato

L’ANIME BOOK TUTTO A COLORI DELL’ULTIMO CAPOLAVORO DI MAMORU HOSODA!

Un volume tutto a colori dal fantastico anime di Mamoru Hosoda. La storia di Suzu come non l’avete mai vista. Un’avventura da non perdere per assaporare al meglio un capolavoro dell’animazione che vedremo anche in Italia.

L’Impresa Eroica di Naruto

Naruto e il Destino a Spirale

12,90 €

Autori: Masashi Kishimoto, Jun Esaka

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Romanzo

Pagine: 272

Formato: 11.2X17.5

Contiene: Naruto Retsuden

Rilegatura: Brossurato

L’ULTIMO ROMANZO DELLA TRILOGIA RETSUDEN

Naruto non riesce più a utilizzare il suo chakra. Per aiutarlo a guarire, i ninja del Villaggio della Foglia collaboreranno con Orochimaru e una giovane scienziata. Un vortice di avvenimenti che coinvolge tutti gli eroi dell’area, che dovranno essere impavidi e indomiti per il loro hokage.