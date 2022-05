Chainsaw Man: l’editor rilascia dei dettagli sul ritorno del manga e non solo

Chainsaw Man è tra le novità manga più apprezzate tra i lettori. Il talento di Fujimoto non si discute affatto, infatti ha da subito registrato numeri importanti.

Ad agosto 2020, all’uscita del volume 8, la serie raggiunge 2,7 milioni di copie vendute. 3 milioni contando anche ristampe ed edizioni digitali.

Il mangaka però ha una procedura di pubblicazione stagionale, infatti la prima parte di Chainsaw Man è terminata dopo poco, ossia nel 2020. Infatti dopo due anni tutti gli appassionati stanno per ricevere un aggiornamento che riporteremo qui.

Infatti possiamo confermare che Fujimoto sta già lavorando al tanto atteso ritorno del manga.

Il comunicato arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga, che riporta l’annuncio ufficiale di Shihei Lin, l’editor di Jump Plus.

Inizialmente l’obiettivo principale era condividere notizie con i fan sul recente one-shot di Fujimoto. Tuttavia è stato lì che Lin ha finito per divulgare un aggiornamento su Chainsaw Man, parte seconda.

Di seguito riportiamo l’aggiornamento di cui stiamo parlando:

Goodbye Eri by Tatsuki Fujimoto will be compiled and published as a volume on July 4th.

Shihei Lin also comments Chainsaw Man Part 2 by Tatsuki Fujimoto is currently in production, and asks readers to wait a little bit longer. https://t.co/15gl7vkpdl

— Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) May 19, 2022