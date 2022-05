Chainsaw Man approderà su Crunchyroll nel corso del 2022, ecco il trailer di lancio:

Chainsaw Man anime comes to Crunchyroll later this year! 🔥 pic.twitter.com/IIKbRMPSmw — Crunchyroll (@Crunchyroll) May 16, 2022

Chainsaw Man è all’orizzonte e i fan non tacciono sul suo grande debutto come anime. La serie di successo ha tenuto i netizen sotto pressione per le notizie al riguardo, ma finora non è stato detto molto sulla sua uscita.

Tuttavia, Crunchyroll ha appena cambiato le cose: il sito ha infatti confermato che trasmetterà la serie in streaming, con un approssimativa data che si sofferma al 2022.

Secondo Crunchyroll, Chainsaw Man entrerà a far parte del suo servizio nel corso dell’anno e sarà disponibile in più di 200 paesi in tutto il mondo. La serie sarà trasmessa in simulcast con sottotitoli, come di consueto, prima che venga rilasciato un doppiaggio in un secondo momento.

Crunchyroll sta preparando anche i doppiaggi in spagnolo latino-americano, portoghese brasiliano, francese e tedesco e probabilmente anche quello in italiano.

Se non conoscete Chainsaw Man, questa serie grintosa è uno dei manga più popolari del momento. Tatsuki Fujimoto ha dato il via alla storia dopo aver terminato la sua corsa su Fire Punch, e Chainsaw Man ha continuato a dominare le vendite di fumetti in tutto il mondo.

Il manga ha completato il suo primo atto nel dicembre 2020 e da allora è in pausa. Fujimoto ha dichiarato che continuerà Chainsaw Man quest’anno, dando il via al secondo atto, ma non è ancora stata comunicata una data di uscita ufficiale.

Dato che Jujutsu Kaisen 0 arriverà al cinema doppiato, e nel catalogo della piattaforma streaming si sono aggiunte serie in italiano, immaginiamo che un annuncio per quanto riguarda il doppiaggio nostrano sia alle porte, dato che per l’uscita dell’anime occorre ancora tempo.

Volete saperne di più su Chainsaw Man? Per maggiori dettagli, potete consultare la sinossi ufficiale dell’anime:

“Denji è un adolescente che vive con un Chainsaw Devil di nome Pochita. A causa del debito che suo padre ha lasciato, ha vissuto una vita di stenti e ha ripagato il suo debito raccogliendo cadaveri di diavoli insieme a Pochita.

Un giorno Denji viene tradito e ucciso. Mentre la sua coscienza si affievolisce, stipula un contratto con Pochita e viene riportato in vita come “Uomo Motosega”, un uomo con un cuore da diavolo”.