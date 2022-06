Chainsaw Man: Studio MAPPA chiarirà alcune cose all’Anime Expo

Il tanto atteso, ed anche sperato adattamento anime di Chainsaw Man è in arrivo nel 2022 direttamente dallo Studio MAPPA, il team che ha sviluppato le ultime stagioni di Attack on Titan.

All’Anime Expo di quest’anno è previsto un panel incentrato sia su MAPPA sia sull’adattamento anime della storia di Denji. Il manga creato da Tatsuki Fujimoto è stato invitato all’evento e il team dietro la produzione risponderà e chiarirà alcuni dubbi al riguardo.

Se non conoscete la storia di Chainsaw Man, sappiate che il manga ha già concluso la sua prima parte, mentre il ritorno della serie è attualmente in produzione e segue un giovane di nome Denji che si è fuso con il suo cane, che si dà il caso sia il Chainsaw Devil. Una storia davvero fuori di testa.

Ereditando alcuni poteri assurdi che lo salvano da morte certa, il cane Pochita è ora legato a Denji e il protagonista della violentissima storia è costretto a gestire e quindi anche lavorare per un’organizzazione governativa, che ha come obiettivo quello di eliminare le forze del male.

Nella costante ricerca dei demoni, Denji è costretto anche a salvare il mondo dal nefasto Gun Devil, un essere che sta causando danni permanenti in tutto il mondo, rischiando di distruggerlo.

Studio MAPPA ha condiviso un post su Twitter a proposito del panel dell’Anime Expo che si terrà il 4 luglio, al riguardo dell’adattamento anime di Chainsaw Man.

Inoltre MAPPA ha chiesto agli spettatori e appassionati del franchise, di usare un hashtag unico per far arrivare le loro domande per il grande evento, successivamente ad una selezione restrittiva probabilmente. Se volete potete porre anche voi la vostra domande seguendo l’hashtag nel post in calce.

Chainsaw Man fans! For the upcoming Chainsaw Man panel at Anime Expo, we're gathering questions from YOU to ask the MAPPA production team about the upcoming anime! Use the hashtag #ChainsawManAX to submit your questions. See you on July 4 @ 11:30am PT in the Main Events Hall! pic.twitter.com/tJCByS38UI

— Kyle Cardine (@Kyle_Cardine) June 16, 2022