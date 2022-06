Chainsaw Man: un agghiacciante cosplay di Reze Bomb Devil

Un fantastico cosplay di Chainsaw Man sta davvero esplodendo con Reze the Bomb Devil! Sebbene la serie manga originale di Tatsuki Fujimoto si sia conclusa sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha qualche tempo fa, è ancora uno dei franchise più apprezzati e discussi degli ultimi tempi.

A mantenere vivo l’amore per la serie c’è anche il fatto che non è ancora finita: Chainsaw Man ha in programma un ritorno completo del manga con la seconda parte della serie, ma anche il debutto di un adattamento anime attualmente previsto per la fine di quest’anno.

Parte del motivo per cui la serie ha avuto un successo così continuo anche dopo la fine della sua corsa sono stati tutti i principali personaggi unici introdotti nel corso della serie.

Uno dei più avvincenti è stato introdotto durante l’arco Bomb Girl con Reze, che ha rappresentato un tipo di nemico molto diverso per Denji, in quanto ha utilizzato alcune tattiche emotive e persino romantiche per entrare davvero nella sua pelle prima di rivelare completamente di essere il Bomb Devil.

Dando il via a un nuovo intenso combattimento, il design di Bomb Devil ha preso vita grazie al fantastico cosplay dell’artista breezy_cos:

In un mondo in cui le paure degli umani prendono vita sottoforma di “diavoli”, Denji, un orfano senzatetto, fa amicizia con Pochita, il Diavolo Motosega.

Insieme si guadagnano da vivere cacciando Diavoli sottobanco per la Yakuza finché un giorno, in uno scontro con il Diavolo Zombi che aveva preso il controllo dei suoi creditori, Denji viene apparentemente ucciso.

Pur di sopravvivere, tuttavia, stringe un patto con Pochita, che da questo momento prende il posto del suo cuore ormai distrutto.

Divenuto un ibrido umano-diavolo, Denji elimina il Diavolo Zombi ed incontra Makima, un’ufficiale del reparto cacciatori di diavoli della Pubblica Sicurezza.

Viste le sue capacità di combattimento, decide di arruolarlo nella Quarta Divisione della Pubblica Sicurezza, una sezione sperimentale nella quale viene messo alla prova l’impiego di diavoli intelligenti e non ostili (entro certi limiti) agli esseri umani nella lotta contro altri diavoli.

Qui Denji conoscerà lo scontroso Aki Hayakawa, Power, un diavolo del sangue femmina dai comportamenti estremamente violenti e infantili, ed altri cacciatori umani e non umani.

Con loro inizierà la caccia al terrificante Diavolo Pistola, personificazione del terrore umano delle armi, responsabile di una delle più orribili stragi della storia e ricercato in tutto il mondo in seguito alla sua improvvisa scomparsa.