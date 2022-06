Il creatore di Chainsaw Man annuncia un nuovo manga One-Shot!

Tatsuki Fujimoto è sicuramente uno degli autori più influenti ed importanti della sua generazione. La saga di Chainsaw Man potrebbe aver lanciato il suo creatore sotto l’attenzione degli occhi di tutto il mondo, anche perché intanto che la sua saga più conosciuta è ferma da due anni, a brillare sono stati i suoi one-shot.

Ora, un nuovo post su Twitter ha confermato che un’altra delle sue storie è in arrivo e di certo gli appassionati di non vorranno perdersela per nulla al mondo.

Successivamente ad un piccolo aggiornamento al riguardo, l‘editore Shihei Lin ha confermato che il mangaka sta lavorando ad una nuova storia one-shot per la gioia del suo pubblico.

Il celebre autore ha collaborato con l’artista Toda Oto per una nuova storia esclusiva, che vedrà la luce il 4 luglio del 2022. Quindi manca davvero poco all’evento. Il manga in questione si intitolerà Listen to Futu e a primo impatto sembra non essere collegato con nessuna storia antecedente scritta in passato dall’autore di Chainsaw Man.

Da come potete ampiamente immaginare questa nuova storia ha già smosso l’entusiasmo dei fan, dato anche l’enorme successo degli altri one-shot scritti da Fujimoto, che manco a dirlo si sono rivelati degli enormi successi editoriali.

L’artista ha iniziato a lavorare a questa storia one-shot dal 2011, quindi è stato un lavoro davvero importante. Due dei suoi one-shot più recenti, come già accennato, hanno riscosso un incredibile successo di pubblico e critica.

Look Back e Goodbye, Eri sono alcune delle storie più innovative mai pubblicate su Shonen Jump+. E presto alla lista si unirà anche Listen to Futu, una storia promettente:

Naturalmente, i fan sono anche ansiosi che Fujimoto dia loro un aggiornamento su Chainsaw Man. Il manga ha chiuso la sua prima parte nel 2020 e l’artista ha confermato che una seconda parte è in lavorazione. Al momento, è probabile che l’anime di Chainsaw Man tenga Fujimoto sulle spine, dato che MAPPA pubblicherà l’attesissima serie in autunno. Ma una volta che la prima stagione avrà fatto il suo corso, Fujimoto potrebbe avere qualche aggiornamento da dare sul ritorno del manga.