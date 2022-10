Star Comics: Iconoclasta sarà disponibile in anteprima al Lucca Comics

Il Lucca Comics & Games è alle porte e ci saranno tantissime novità ad attendere tutti gli appassionati, tra cui Paolo Martinello, autore del graphic novel, intitolato “Iconoclasta”. All’evento legato ai fumetti e ai manga più importante dell’anno ci sarà la possibilità di acquistare il volume in anteprima. Inoltre ci sarà anche l’autore stesso, pronto a firmare le copie di Iconoclasta.

Il graphic novel, dopo l’evento, sarà comunque disponibile in fumetteria, libreria e store online a partire dal 9 novembre.

Iconoclasta è ambientato in un futuro non troppo lontano, in un mondo che ha canonizzato santi di ogni genere. Si parla di ristoratori e mercenari dei servizi segreti, cabarettisti e musicisti folk. Il protagonista principale è Laslo, uno scettico sagrestano di Santa Jennifer che si occupa svogliatamente della chiesa, sfuggendo ai suoi compiti a ogni occasione. Un giorno però si ritrova coinvolto in una fantasmagorica avventura.

La chiesa di Santa Jennifer è una chiesa di provincia che solo a prima vista sembra come le altre. Di fatto strane forze hanno scelto di manifestarsi a Santa Jennifer. Laslo, viene incaricato di scoprire il colpevole di un attentato iconoclasta verificatosi proprio nella sonnolenta chiesetta. Tutto a seguito di una figura misteriosa che dopo essersi introdotta di notte, ha distrutto una statua.

Nel frattempo, tre santi surreali (uno bardato in una tuta anticontaminazione, un altro nerboruto e con la testa di un rapace, e la terza gaudente, spingono il povero Laslo verso avventure e personaggi deliranti. Tra cosplayer e satanisti, boyscout detective, orge e partite di calcio tra ottantenni.

Paolo Martinello con il suo graphic novel dipinge, attraverso l’ironia e la profondità, una narrazione a fumetti capace di raccontare i grandi temi della vita umana. L’autore di Iconoclasta tramite una riflessione profonda, divertentissima e dolorosa allo stesso tempo, mette in risalto il valore dell’arte, del senso di colpa e della speranza.