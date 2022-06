Star Comics: annunciato il graphic novel di 1984

Come riporta direttamente la pagina facebook ufficiale della casa editrice italiana Star Comics, è stato annunciato l’adattamento del famoso romanzo di Gearge Orwell, 1948. Si tratta di una nuova graphic novel di Jean-Christophe Derrien e Rémi Torregrossa.

Di seguito ne riportiamo l’annuncio:

Dalla penna dello sceneggiatore i lettori potranno avere accesso a un fedele adattamento del romanzo cult 1984.

Tutti coloro che sono interessati ad acquistare l’adattamento di 1984 devono segnarsi il Il 22 giugno come data del suo debutto. Sarà acquistabile in fumetteria, libreria ed è possibile aggiungerlo alla lista dei desideri direttamente su Star Comics, cliccando qui. Seguendo questo link invece, lo si può prenotare su amazon.

Il prezzo sarà di 13,90€

Gli autori sono due, da un lato abbiamo lo sceneggiatore Jean-Christophe Derrien; e dall’altro il talentuoso Rémi Torregrossa che si occupa dei disegni.

Jean-Christophe Derrien per la realizzazione di questo adattamento voleva un disegnatore con uno stile di impatto. Così ha scelto di lavorare con Rémi Torregrossa. Il disegnatore si concentra sulla lavorazione di un volume per la maggior parte in bianco e nero.

In questo modo si crea un “vuoto” dentro cui attirare i lettori. Viene descritta una società distopica di George Orwell, la sua atmosfera spaventosa e sporca, il senso di assenza e la ricerca della verità.

Un mondo cupo e incolore ma non privo di emozioni. Infatti Torregrossa, gioca con i colori. Alterna le tonalità dei grigi con zone di colore per evidenziare quei brevi momenti di felicità o di forti percezioni. Piccoli riquadri luminosi che portano speranza in un mondo alla deriva.

I due autori quindi seguono alla lettera le avventure dello storico protagonista Winston Smith. Si tratta di un impiegato del Partito il cui compito è quello di rivedere la Storia.

Smith prova qualcosa per Julia, anche de questa donna potrebbe essere pericolosa per lui. Insieme, cercheranno di sfuggire alla morsa del governo e del Grande Fratello, l’onnipotente leader. I lettori potranno scoprire se questo sia davvero possibile, dato che il romanzo è ambientato in un mondo dove tutto è registrato e controllato.