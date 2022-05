Star Comics ha annunciato dei titoli davvero interessanti durante la giornata di domenica 22 maggio, al Salone Internazionale del Libro di Torino.

Star Comics: ecco gli annunci al Salone Internazionale del Libro di Torino

I vostri personaggi preferiti della serie e le splendide tavole di Koyoharu Gotouge sensei accompagneranno la vostra creatività in un albo di ben 80 pagine!

Arriva finalmente in Italia il volume ufficiale di DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA da colorare.

Amanti di DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA di ogni età, ecco a voi una chicca da non farvi assolutamente sfuggire!

Per quale motivo la polizia dà la caccia agli alieni? Quali verità nascondono? È possibile una convivenza pacifica con gli umani?

Un giorno si ritrova coinvolto in uno scontro fra un “alieno” dalle sembianze di un’anziana donna e Shou, l’affascinante compagno di classe di Akira nonché… agente di polizia.

Questo volume raccoglie dodici storie realizzate fra il 1991 e il 2000, selezionate dallo stesso autore, e impreziosite da una sua intervista a fine volume, in cui il maestro Ikegami ci parla delle sue ispirazioni e del processo creativo delle sue opere.

Al contempo, come autore completo non si è mai sottratto dal misurarsi con le storie brevi, dando vita a numerose piccole perle tutte da riscoprire, caratterizzate da atmosfere decadenti e morbose e da un erotismo al tempo stesso carnale ed elegantemente psicologico.

Ryoichi Ikegami è sicuramente uno dei più noti maestri del fumetto giapponese; ma pochi sanno che, prima di approdare alle serie d’azione mainstream, il maestro Ikegami ha esordito come autore gekiga.

Questo volume raccoglie nove storie realizzate a inizio carriera per la celebre rivista «Garo», che gettano uno sguardo schietto e spietato sull’umanità, senza concedere spazio né per i sogni né per la speranza.

Questi nove affreschi cupi e opprimenti ci mostrano come gli amori malsani possano lasciare una terribile eredità di morte e distruzione.

Come le convenzioni sociali possano divorare avidamente l’anima delle persone, consumarne crudelmente l’intera esistenza; come anche dietro le apparenze più belle possano nascondersi intenzioni terribili e oscure; come anche nei cuori più innocenti e puri possa annidarsi, silenzioso e letale, il male.

E, soprattutto, ci ricordano che la vita umana è caduca e impermalente, fragile come le ali di una farfalla.