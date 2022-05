Panini Comics ha annunciato come sempre sul numero 369 di Anteprima i nuovi fumetti Marvel che pubblicherà nel corso di luglio 2022, regalando ai fan un’estate davvero grandiosa!

Annunciati i fumetti Panini Marvel di luglio 2022! Questa volta la lista è davvero lunga!

IMMORTAL X-MEN 1

Autori: Kieron Gillen, Lucas Werneck, David Curiel

Luglio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Immortal X-Men (2022) #1

Kieron Gillen torna a occuparsi degli X-Men con una nuova testata che inizia col botto! • Il Consiglio Silente deve eleggere un nuovo membro! Magneto prende una decisione inaspettata! • I perfidi progetti di Sinistro iniziano a prendere forma! • Disegni di un sempre più bravo Lucas Werneck!

FANTASTICI QUATTRO: FULL CIRCLE

Autori: Alex Ross

Agosto • 21,59×27,94, C., 64 pp., col., con sovraccoperta • Euro 29,00

Contiene: Fantastic Four: Full Circle (2022) #1

Quando un intruso penetra nel Baxter Building, i Fantastici Quattro si ritrovano circondati da uno sciame di spaventosi parassiti! • Le creature costituite da energia negativa giungono sulla Terra servendosi di un ospite umano. • Ma per quale scopo? E chi si cela dietro a questa sinistra invasione? • Un’opera spettacolare sul Quartetto da uno dei più celebrati artisti del mondo del fumetto: Alex Ross!

MARVELS X

Autori: Alex Ross, Jim Krueger, Well-Bee

Luglio • 17×26, C., 168 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Marvels X (2020) #1/6

Finalmente in un unico volume, il prequel di Terra X! • Un mondo distopico – ma molto vicino nel tempo – sull’orlo del collasso… • …dove gli eroi, ormai allo stremo, riflettono sulla loro stessa natura! • Tutti a protezione dell’unica persona che potrebbe salvare l’umanità!

SHE-HULK: UNA SUPER EROINA IN CARRIERA

Autori: Rainbow Rowell, Rogê Antônio

Agosto • 17×26, C., 120 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: She-Hulk (2022) #1/5

Per Jennifer Walters è tempo di rimettere insieme i pezzi della propria vita. • Ha una carriera da avvocata da ricostruire, amici con cui tornare in contatto (e magari da difendere in tribunale) e nemici… • …be’, di quelli farebbe anche a meno, ma non ha scelta! • Un nuovo inizio, il ritorno di un eroe a lungo ritenuto morto e una minaccia tale da mettere a rischio l’intero Universo Marvel: insomma, una giornata come tante per She-Hulk!

MS. MARVEL: OLTRE IL LIMITE

Autori: Samira Ahmed, Andrés Genolet Agosto • 17×26, C., 120 pp., col. • Euro 16,00 Contiene: Ms. Marvel: Beyond the Limit (2022) #1/5

Il debutto della scrittrice di romanzi young adult Samira Ahmed! • L’esplosione in un laboratorio ha portato nella nostra realtà un doppio di Kamala Khan proveniente da un’altra dimensione, e ora la giovane eroina sente di doverla aiutare. • Ma c’è qualcosa che non va: i suoi poteri sembrano essere impazziti, e forse la sua fiducia nella nuova arrivata non è così ben riposta… • Riuscirà Ms. Marvel a salvare la situazione e la sua reputazione? E perché tutto attorno a lei si è trasformato nel set di un film di Bollywood?

KING THOR: L’ULTIMO DEGLI DEI

Autori: Jason Aaron, Esad Ribic, Ive Svorcina

Luglio • 17×26, C., 112 pp. • Euro 16,00

Contiene: King Thor (2019) #1/4

Loki si è impossessato della All-Black ed è diventato Necro-Loki, la sua versione più letale. • Thor è ora il Padre di tutti: invecchiato, stanco ma ancora pieno di risorse. • L’esito del confronto finale tra i figli di Odino segnerà anche il destino dell’universo. • L’epica conclusione della celebrata run di Jason Aaron con il Signore di Asgard!

LA COSA: UNA SOLA, GRANDE COSA

Autori: Walter Mosley, Tom Reilly

Agosto • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: The Thing: The Next Big Thing (2021) #1/6

Una notte solitaria e un incontro casuale conducono Ben Grimm in un luogo inospitale… • …e lì si ritroverà a combattere nemici vecchi e nuovi! • Un’avvincente storia sulla sempre amabile Cosa dagli occhi blu che spazia dai vicoli oscuri di Manhattan agli angoli più remoti dell’universo! • Il celebre romanziere Walter Mosley dona la sua cifra stilistica al figlio preferito di Yancy Street!

SILVER SURFER: RINASCITA

Autori: Ron Marz, Ron Lim

Agosto • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Silver Surfer: Rebirth (2022) #1/5

Uno dei più celebri team creativi degli anni 90 ritorna per una storia finora mai narrata di Silver Surfer! • E con loro giunge la rinascita più incredibile: quella di Mar-Vell, l’originale Capitan Marvel! • Con la partecipazione speciale di Nebula, del Fante di Cuori e naturalmente… di Galactus! • Tutto ha inizio con il furto della Gemma della Realtà che attira un certo Folle Titano!

DEFENDERS: SENZA REGOLE

Autore: Al Ewing, Javier Rodriguez

Agosto • 17×26, C., 120 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Defenders (2021) #1/5

L’universo deve affrontare una minaccia straordinaria, e ha bisogno di Difensori straordinari! • Stephen Strange e Masked Raider assemblano un non-gruppo con i più singolari degli eroi per una missione che porterà alla luce la struttura nascosta della realtà. • Il nostro cosmo non è stato il primo, ma se i nuovi Defenders non riusciranno a fermare il loro avversario potrebbe anche essere l’ultimo! • Una saga spettacolare, indimenticabile e un viaggio all’inizio dei tempi firmato da due grandi autori.

AMAZING FANTASY: L’ISOLA DEL MISTERO

Autore: Kaare Andrews

Maggio • 20,5×31, C., 144 pp., col. • Euro 30,00

Contiene: Amazing Fantasy (2021) #1/5

Diverse, amatissime versioni di Capitan America, Spider-Man e Vedova Nera vengono strappate alle loro epoche… • …e finiscono su una misteriosa isola di un mondo dove tutto è possibile! • Un grande omaggio alla fantascienza e al fantasy vintage in un volume autoconclusivo! • Una nuova pietra miliare da Kaare Andrews (Spider-Man: Il regno)!

SHANG-CHI VOL. 3: FAMIGLIA DI ORIGINE

Autore: Gene Luen Yang, Dike Ruan, Marcus To

Agosto • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Shang-Chi (2021) #7/12, Marvel’s Voices: Identity (2021) #1 (I)

Il nemico che da mesi agiva nell’ombra è pronto a entrare in azione. • Il suo scopo? Uccidere Shang-Chi e tutta la sua famiglia! • Nel frattempo, una persona creduta scomparsa da tempo fa ritorno nella vita del Maestro del Kung Fu. • Un potere enorme sta per essere scatenato: riuscirà il nostro eroe a maneggiarlo senza esserne travolto?

EXCALIBUR VOL. 1: PANICO NELLE STRADE DI LONDRA

Autore: Tini Howard, Marcus To, Wil Santos

Luglio • 18,3×27,7 C., 304 pp., col. • Euro 32,00

Contiene: Excalibur (2019) #1/12

La più magica delle squadre mutanti! • La nuova era di Krakoa presenta inedite opportunità, come la fondazione di una "magia mutante" che leghi la Terra ad Altromondo! • Capitan Bretagna, Rogue, Gambit, Rictor, Jubilee e lo scomodo alleato Apocalisse sono i membri della nuova Excalibur! • Una serie fondante dell'attuale status quo mutante, scritta da Tini Howard (X of Swords) e disegnata da Marcus To (Shang-Chi).

THANOS: THANOS RITORNA (MARVEL MUST HAVE)

Autori: Jeff Lemire, Mike Deodato Jr.

Agosto • 17×26, C., 152 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Thanos (2016) #1/6

L’essere più diabolico dell’universo è tornato e vuole togliere di mezzo chiunque intenda opporsi a lui… • …specialmente se si tratta di un membro della sua famiglia! • Ancora una volta, il passaggio di Thanos sarà sinonimo di morte e distruzione, almeno fino a quando qualcuno non riuscirà a fermarlo. Ammesso che sia possibile. • Un viaggio nel lato più oscuro dell’Universo Marvel firmato da due autori di prima grandezza.

GHOST RIDER: LA STRADA PER LA DANNAZIONE (MARVEL MUST HAVE)

Autori: Garth Ennis, Clayton Crain

Agosto • 17×26, C., 152 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Ghost Rider (2005) #1/6

È giunta l’ora per Johnny Blaze di pagare il prezzo del suo patto con il diavolo. • Possibile che il destino di Ghost Rider sia quello di viaggiare per l’eternità sulle autostrade dell’Inferno? • Non tutto è perduto e la salvezza potrebbe arrivare nel modo più inaspettato e… angelico! • Una delle avventure più importanti del motociclista dal teschio fiammeggiante, frutto dell’inventiva di Garth Ennis e delle spettacolari tavole digitali di Clayton Crain.

MARVEL OMNIBUS PUNISHER DI GARTH ENNIS VOL. 1

Autori: Garth Ennis, Steve Dillon, Darick Robertson, Doug Braithwaite, AA.VV.

Settembre • 18,3×27,7, C., 1088 pp., col., con sovraccoperta • Euro 89,00

Contiene: Punisher (2000) #1/12, Punisher (2001) #1/7, #13/37, Punisher Kills the Marvel Universe (1995) #1

Arriva la nuova edizione integrale del Punisher di Garth Ennis (The Boys)! • Le strade sono infestate da criminali di ogni tipo, ma non temete: Frank Castle è tornato! • Nuovi comprimari, nuovi avversari e nuovi vicini di casa per il più violento dei vigilanti. • Inoltre: una storia ambientata in un universo parallelo in cui il Punitore se la deve vedere con l’intero Universo Marvel!

MARVEL OMNIBUS ULTIMATE SPIDER-MAN: MILES MORALES

Autore: Brian M. Bendis, Sara Pichelli, David Marquez, Mark Bagley, AA.VV.

Ottobre • 18,3×27,7, C., 1168 pp., col., con sovraccoperta • Euro 89,00

Contiene: Ultimate Comics: Fallout (2011) #4, Ultimate Comics: Spider- Man (2011) #1/28, #16.1, Spider-Men (2012) #1/5, Cataclysm: Ultimate Spider-Man (2013) #1/3, Ultimate Spider-Man (2000) #200, Miles Morales: Ultimate Spider-Man (2014) #1/12

Quando il Peter Parker dell’Universo Ultimate morì, il mondo aveva ancora bisogno di uno Spider-Man… e fu allora che arrivò Miles Morales! • Un libro gigantesco dedicato alle prime storie del protagonista di Spider-Man: Un nuovo universo! • Contiene Spider-Men, il crossover tra il Ragno di Terra-616 e quello di Terra-1610!

MARVEL OMNIBUS AVENGERS/X-MEN: ONSLAUGHT

Autori: Scott Lobdell, Mark Waid, Andy Kubert, Joe Madureira, AA.VV.

Novembre • 18,3×27,7, C., 1296 pp., col., con sovraccoperta • Euro 95,00

Contiene: Cable (1993) #32/36, Uncanny X-Men (1963) #333/337, X-Force (1991) #55, #57/58, X-Man (1995) #15/19, X-Men (1991) #53/57, X-Men Annual (1996) #1, X-Men Unlimited (1993) #11, Onslaught: X-Men (1996) #1, Onslaught: Marvel Universe (1996) #1, Onslaught: Epilogue (1997) #1, Avengers (1963) #401/402, Fantastic Four (1961) #415/416, Incredible Hulk (1968) #444/445, Wolverine (1988) #104/105, X-Factor (1986) #125/126, Amazing Spider-Man (1963) #415, Green Goblin (1995) #12, Spider-Man (1990) #72, Iron Man (1968) #332, Punisher (1995) #11, Thor (1968) #502, X-Men: The Road to Onslaught (1996) #1, Excalibur (1988) #100

La saga che ha segnato gli anni 90! • Potente come Xavier, malvagio come Magneto: è il temibile Onslaught! • X-Men, Avengers, Fantastici Quattro, Spider-Man, Hulk, il Punitore… tutti dovranno unire le forze contro il malvagio! • L’attesa edizione Omnibus, ricca di extra, prologhi, epiloghi e storie collegate di un evento che ha segnato una svolta per l’Universo Marvel.

OCCHIO DI FALCO: SPIRITO DI SQUADRA

Autore: Kelly Thompson, Daniele Di Nicuolo, The McElroys, André Lima Araújo, AA.VV.

Agosto • 15×23, B., 248 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: West Coast Avengers (2018) #5/10, War of the Realms: Journey Into Mystery (2019) #1/5

Marvel Boy è tornato nella vita di Kate Bishop… • …e con il tempismo peggiore di sempre! • Quando il tuo ex si rifà vivo non è mai il massimo, soprattutto se ti ha lasciata lui! • E cosa c’entra Thor? Be’, le avventure di Occhio di Falco sono sempre epiche, in un modo o nell’altro!

AMAZING SPIDER-MAN VOL. 10: IL RITORNO DI GOBLIN

Autori: Nick Spencer, Federico Vicentini, Mark Bagley, Ryan Ottley, AA.VV.

Settembre • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #48/49, Amazing Spider-Man: The Sins of Norman Osborn (2020) #1, Free Comic Book Day: Spider-Man/Venom (2020) #1

850 numeri di Amazing Spider-Man celebrati da Nick Spencer e una serie di disegnatori di spicco! • L’Arrampicamuri viene spinto oltre i suoi limiti da un gruppo di avversari senza precedenti. • Il Mangiapeccati è tornato ed è più potente che mai grazie al misterioso Kindred. • È ora del ritorno dell’arcinemico per eccellenza: Goblin!

MARVEL MASTERWORKS: SPIDER-WOMAN VOL. 2

Autori: Mark Gruenwald, Carmine Infantino, Michael Fleisher, Frank Springer, AA.VV.

Settembre • 17×26, C., 328 pp., col., con sovraccoperta • Euro 28,00

Contiene: Spider-Woman (1978) #9/25

Continuano le avventure di Spider-Woman pubblicate alla fine degli anni 70! • Sudario emerge dalle ombre, Nekra sferra il proprio attacco, Licantropus entra in scena e i Fratelli Grimm faranno di tutto per non rendere la vita della nostra eroina una… favola! • Ma, soprattutto, il tanto atteso incontro con Spider- Man: c’è posto in città per più di un Ragno? • E infine: Jessica Drew… cacciatrice di taglie?

MARVEL MASTERWORKS: L’INCREDIBILE HULK VOL. 10

Autori: Len Wein, Herb Trimpe, Roy Thomas, Gerry Conway, AA.VV.

Novembre • 17×26, C., 288 pp., col., con sovraccoperta • Euro 28,00

Contiene: Incredible Hulk (1968) #171/183

Hulk spacca! E in questa raccolta di storie classiche troverà pane per i suoi… pugni! • Abominio, il Fenomeno e Rhino sono soltanto alcuni di coloro che assaggeranno la furia del Gigante di Giada. • Come se non bastasse, a complicare la vita dell’alter ego di Bruce Banner ci penseranno l’Uomo Cobalto, gli Inumani e l’enigmatico Adam Warlock. • Ma soprattutto un momento chiave nella storia dell’Universo Marvel: l’esordio di un certo mutante canadese artigliato dal carattere scorbutico!

ALIENS OMNIBUS: LE STORIE CLASSICHE VOL. 1

Autori: Mark Verheiden, Mark A. Nelson, Sam Kieth, John Arcudi, AA.VV.

Agosto • 18,3×27,7, C., 1024 pp., col., con sovraccoperta • Euro 89,00

Contiene: Aliens (1988) #1/6, Aliens (1989) #1/4, Aliens: Earth War (1990) #1/4, Aliens: Genocide (1991) #1/4, Aliens: Hive (1992) #1/4, Aliens: Tribes (1992) #1, Aliens: Newt’s Tale (1992) #1/2, Alien3 (1992) #1/3, Aliens: Colonial Marines (1992) #1/12, Dark Horse Presents (1986) #24, #42/43, #56, Dark Horse Presents Fifth Anniversary Special (1991) #1, Dark Horse Insider (1989) #14/27

Un mastodontico volume che raccoglie le prime quattro annate in edizione integrale e cronologica dei fumetti di Aliens. • Gli indimenticabili archi narrativi originali scritti dal grande Mark Verheiden che costituivano il sequel di Aliens prima dell’uscita di Alien3. • Contiene storie divenute dei veri e propri cult come Aliens: Genocide e Aliens: Hive, oltre a un romanzo breve e a una ricchissima sezione di contenuti extra. • Più di 1000 pagine realizzate da grandi autori del comicdom, tra cui Sam Kieth, John Arcudi e Kelley Jones!

ULTRAMAN: LE SFIDE DI ULTRAMAN

Autori: Kyle Higgins, Mat Groom, Francesco Manna

Agosto • 17×26, C., 128 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Ultraman: The Trials of Ultraman (2021) #1/5

La seconda, appassionante storia dedicata all’icona pop giapponese nata come serie tokusatsu e poi divenuta un fenomeno mondiale in ogni media! • Ultraman ha evitato per un soffio una catastrofe che avrebbe spazzato via l’umanità, ma ora tutti sanno che esistono i Kaiju e la USP! • Sono molti quelli non disposti a fidarsi di chi li ha ingannati per anni, e così Shin Hayata e compagni sono costretti ad affrontare anche le critiche dell’opinione pubblica! • E visto che le armi usate finora contro i Kaiju sono inutili, Ultraman è l’ultima speranza per la salvezza della Terra!

I GRANDI TESORI MARVEL CONAN IL BARBARO – IL FILM A FUMETTI

Autori: Michael Fleisher, John Buscema

Novembre • 25,5×35,5, C., 80 pp., col., con sovraccoperta • Euro 22,00

Contiene: Marvel Comics Super Special (1977) #21

Direttamente dagli archivi Marvel, l’adattamento a fumetti del film di John Milius! • Una versione rimasterizzata dei disegni di John Buscema e dei colori di Lynn Varley! • Festeggiamo il quarantennale del film con interviste ed extra inediti in Italia! • La potenza dei disegni di Big John nel maestoso formato originale!

CONAN: LE STRISCE QUOTIDIANE VOL. 2 (1979-1981)

Autori: Roy Thomas, Ernie Chan, Alfredo Alcala

Agosto • 28×21,6, C., 208 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 30,00

Contiene: Conan: Les Comic Strips inédits vol. 2