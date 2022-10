One Piece: svelati gli outfit dei cappelli di paglia per l’arco di Vegapunk

One Piece si trova nel suo arco narrativo finale che segue le vicende di Wano che hanno visto Rufy, la sua ciurma e i suoi alleati combattere contro Kaido per abbattere la sua tirannia.

Dopo la sua caduta, accompagnata da quella di Big Mom, Rufy è diventato il nuovo imperatore del mare e adesso ha guadagnato più spessore. Adesso sta proseguendo il suo cammino verso una nuova isola, da Imperatore, ossia l’isola di Egghead.

Si tratta di un’isola molto importante perché qui si trova il laboratorio di Vegapunk, il personaggio più intelligente della serie che collabora con il Governo Mondiale. Si dice che quest’isola sia secoli avanti nel futuro rispetto a tutte le altre e non c’è da stupirsi.

Come spesso accade quando i protagonisti di One Piece vivono una nuova avventura, tendono a cambiare il loro abbigliamento abituale per immergersi appieno nell’arco narrativo. È quello che si vede nell’ultimo capitolo del manga, il 1064.

Tutti i componenti della ciurma di Rufy ora indossano un outfit dai tratti pesantemente futuristici e questo è anche utile per fare in modo di non dare troppo nell’occhio.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider valdezology. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Al momento i pirati di cappello di paglia sono separati dove aver subito l’attacco di un squalo robot di uno dei sei satelliti di Vegapunk, ossia Lilith. Questi satelliti sono le sei parti che Vegapunk ha creato per agire su più fronti contemporaneamente e ognuno di questi riporta una peculiarità dello scienziato.

Molti sono ancora i misteri da scoprire come proprio la vera identità di Vegapunk, ancora sconosciuta, e anche altri legati ai suoi rapporti. Sappiamo che lavora per il Governo ma potrebbe essere in contatto con l’esercito di Dragon.

Inoltre il destino dello scienziato sembra essere in pericolo visto l’obiettivo segreto del CP0.