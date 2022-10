Death Note è un cult intramontabile e senza ombra di dubbio nel corso degli anni sarà sempre così, visto che ad oggi anche i Simpson’s lo hanno omaggiato, nel loro speciale horror per Halloween, che a quanto pare è arrivato alla trentaquattresima edizione; davvero meraviglioso.

Come ben sapete la serie creata da Matt Groening cerca sempre di parodizzare qualsiasi cosa e nel suo speciale dedicato alla festività dei morti troviamo ovviamente parodie di film horror o simili, come in questo caso Death Note, che tra le tante caratteristiche può anche essere considerato un thriller /psicologico a tinte “ansiogene”.

The Simpsons’ Treehouse of Horror XXXIII non solo presenterà dei frammenti di episodi ispirati a The Babadook e Westworld ma anche Death Note appunto, che a quanto pare ha avuto una rivisitazione completa del tutto.

La nuova veste è stata dunque rivista per l’occasione e la FOX su Twitter ha condiviso una clip che anticipa la puntata animata dagli stessi autori originali dell’anime, ovvero DR Movie, che hanno realizzato l’episodio completo in questione.

La clip, pescata tramite CB, conferma la presenza dei Simpson solamente a livello vocale, dato che il tutto è completamente diverso, il titolo della parodia sarà “Death Tome”:

FOX reveló un vistazo al segmento basado en "Death Note" de "The Simpsons", que será emitido el próximo 30 de octubre como parte del episodio especial "Treehouse of Horror XXXIII". La producción corre a cargo del estudio DR Movie, que participó también en el anime original. pic.twitter.com/BZR5SflAXd — Kudasai (@somoskudasai) October 25, 2022

Death Note: ecco il bellissimo crossover con i Simpsons

La trama è molto divertente e ovviamente si ispira fortemente alla storia originale da cui è tratta la parodia. Infatti l’episodio The Simpsons’ Treehouse of Horror XXXIII dedicato a Death Note vedrà Lisa stanca del comportamento dell’essere umano, del suo essere egoista e menefreghista verso un mondo in rovina, vittima dell’inquinamento e tutte queste azioni malvagie tanto discusse dal personaggio nel corso degli anni.

Durante una camminata la bambina si vede cadere dal cielo appunto, proprio come Light Yagami, un “Tomo della Morte”, volto alla “pulizia” del mondo e delle sua avversità. Cosa succederà in questa puntata speciale della nota serie televisiva?

Non ci resta che attendere il periodo di Halloween per scoprirlo e intanto vi invitiamo come sempre a seguire il nostro sito per nuovi aggiornamenti sul mondo del fumetto, delle serie Tv, dei film, manga e tutto il mondo nerd in generale.

Fonte Comic Book – Twitter Kudasai