Death Note non ha mai avuto una trasposizione in live-action interessante, data l’enorme difficoltà nel proporre in maniera “verosimile” i personaggi del manga o dell’anime sul piccolo schermo vista anche la complessità di ricostruire il tutto con attori in carne e ossa insieme alla CGI, colonna portante di ogni live-action e spesso rovina del medesimo.

Nel corso del 2022 però è stata annunciata una nuova produzione al riguardo sempre da Netflix, e questo volta a capo del progetto ci saranno i Duffer Bros, ideatori della nota serie di fantascienza/horror Stranger Things. Oggi riportiamo e confermiamo che i fratelli hanno finalmente la loro sceneggiatrice. Lo riportiamo da Comic Book.

Se avete seguito i progetti riguardanti i live-action di Death Note avete sicuramente notato l’assenza di un concetto dietro la produzione, insieme a tante scelte discutibili comprensive degli attori o determinati dialoghi che hanno sempre stravolto tutta l’essenza del manga cult.

Death Note, il live-action di Netflix ha la sua sceneggiatrice

L’ultimo film di Death Note in live-action ha visto alla regia Adam Wingard di Godzilla Vs. Kong, e nel cast era presente anche Willem Dafoe nei panni di Ryuuk; inutile dire che era l’elemento più interessante ed efficace di tutto il film.

Stando alle ultime di Deadline apprendiamo finalmente la sceneggiatrice ufficiale di questa nuova produzione e forse, diciamo forse, potrebbe essere il momento giusto per tirare fuori qualcosa di decente a proposito del franchise. Il nome di questa artista è Halia Abdel-Megui.

Sarà finalmente l’occasione giusta per un live-action su celebre Death Note?

I Duffer Bros hanno finalmente scelto il nuovo membro del team, forse uno dei più decisivi, e questa volta possiamo forse sperare in un progetto interessante per quanto riguarda Death Note, che come sappiamo fa parte di un grosso progetto di Netflix al riguardo dei live-action.

La piattaforma streaming al momento ha in produzione un live-action di One Piece e uno di Yu Degli Spettri, due cult anime e manga senza tempo che saranno adattati per il piccolo schermo, nella speranza di creare qualcosa di unico e particolare verso un pubblico non ancora avvezzo a questo tipo di prodotti.

Fonte CB – Deadline