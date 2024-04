One Piece: lo scontro tra Rufy e Lucci nell’anime è un capolavoro

L’anime di One Piece sta attraversando un momento d’oro dal punto di vista dell’animazione. Si può infatti dire con certezza che Toei Animation ha riportato in vita la serie sul piccolo schermo a partire dalla saga di Wano, dove l’anime ha mostrato un costante e impattante miglioramento della qualità dell’animazione come nessun fan si sarebbe aspettato. Toei Animation non ha badato a spese per rendere One Piece una festa dell’animazione, e questa tendenza è ancora viva.

Dopotutto, finora l’anime sta rendendo straordinario l’arco narrativo di Egghead e l’ultimo episodio di One Piece passerà alla storia per la sua animazione. Per far capire quello di cui cerchiamo di parlare, di seguito saranno visibili alcune diapositive. L’adattamento anime del manga scritto e disegnato da Oda ha rilasciato un nuovo episodio che vede Rufy trasformarsi in Gear Fifth. La sequenza di trasformazione dà il via a un ingresso davvero meraviglioso nell’anime. Dopotutto, lo staff della Toei Animation ha dimostrato di aver dato tutto per realizzare Rufy vs Lucci.

The word animation comes from the Latin, “animatio”, which means to be animated. It derives from the word “anima”, translated as spirit or soul. Thus, the process of animating is giving soul to something without life or movement. Luffy found true freedom in Gear 5 pic.twitter.com/eVIlzxBjUP — 🇧🇷 (@Hatchofly_) April 7, 2024

LUFFY AND LUCCIS TRANSFORMATION SCENES ARE FUCKING INSANE WHAT AM I WATCHING pic.twitter.com/z5IuLdA6G6 — d0nut (@xDonutW) April 7, 2024

Questo episodio rivoluzionario di One Piece dimostra che il team di Toei Animation sta dando il massimo nell’anime. Dopotutto, la storia di Rufy è conosciuta in tutto il mondo e le aspettative dei fan sono sempre elevate. Inoltre il franchise prosegue la sua campagna di “espansione”, come ha fatto l’anno scorso con il debutto del live-action su Netflix. Il successo incredibile e inaspettato riscosso, ha portato il servizio di streaming a confermare una seconda stagione al momento in lavorazione.

L’adattamento dell’arco di Egghead ha debuttato all’inizio del 2024 e gli episodi sono disponibili sia su Crunchyroll che su Netflix. Per quanto riguarda il manga, ricordiamo che Eiichiro Oda continua a pubblicare settimanalmente nuovi capitoli di One Piece. Tuttavia recentemente il mangaka ha annunciato che si sarebbe fermato per un mese. Si tratta di una pausa inaspettata che ha spiazzato tutti i fan, ma fortunatamente non è una decisione legata a problemi di salute. Visti, però, i ritmi di lavoro a cui tutti i mangaka si sottopongono, è importante che Oda e tutti gli altri mangaka si prendano del tempo per ascoltare il proprio corpo.

Fonte – Comicbook