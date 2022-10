Hunter x Hunter tornerà con nuovi capitoli il 23 ottobre!

Hunter x Hunter dopo quasi ben quattro anni di pausa dall’ultimo capitolo pubblicato, tornerà con i nuovi capitoli il 23 ottobre!

Dunque manca ormai poco al rientro tanto atteso quanto inaspettato ma che entusiasmerà gli animi degli appassionati che seguono da sempre le vicende di Gon.

Già recentemente abbiamo riportato che il nuovo volume di Hunter x Hunter sarà pubblicato a partire dal mese prossimo e oggi c’è la data dei nuovi capitoli della serie di Yoshihiro Togashi.

Il mangaka è tra i più famosi in tutto il mondo anche per essere l’autore di un altro manga importante come Yu degli Spettri. Ha da sempre parlato dei suoi gravi problemi di salute di cui soffre da molto tempo. Di recente ha anche parlato della soluzione che sta adottando per continuare a disegnare anche se non riesce a stare seduto.

Questi nuovi capitoli verranno pubblicati in simultanea insieme al resto delle uscite della rivista Weekly Shonen Jump man mano che arrivano in Giappone. Si inizierà con il capitolo 391.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale di Shonen Jump. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Major announcement!!! Hunter x Hunter returns Oct 23! Brand new simulpub chapters are coming to Shonen Jump! https://t.co/71vuObOtms pic.twitter.com/yFLU0POddg — Shonen Jump (@shonenjump) October 11, 2022

Il tanto atteso annuncio ufficiale da Shonen Jump è finalmente arrivato. Questo conferma tutte le anticipazioni e piccoli aggiornamenti di Togashi dall’inizio di quest’anno, quando il mangaka ha aperto inaspettatamente un account Twitter per annunciare il suo ritorno sul manga.

Nelle settimane e nei mesi successivi, Togashi ha fornito ai fan piccoli aggiornamenti sui progressi della serie. Si spera chiaramente che il mangaka possa godere di una salute migliore e di poter lavorare con maggiore continuità.

Iniziato nel 1998, Hunter x Hunter narra la storia di Gon Freecss, un giovane ragazzo che vuole diventare un hunter per seguire le orme del padre. Gli hunter sono figure di particolare prestigio all’interno della società e per diventarlo occorre superare un singolare e durissimo esame. Durante questa fase della sua vita Gon incontra molti altri aspiranti hunter e con alcuni di loro, in particolare con Leorio, Kurapika e Killua, stringerà un forte legame di amicizia che proseguirà anche dopo l’esame.