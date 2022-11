Diabolik è uno dei personaggi più rilevanti del panorama italiano e nel corso del tempo, nonostante gli alti e bassi ha sempre mantenuto uno standard qualitativo molto alto per le sue storie, premettendogli così di continuare la sua corsa per molti anni, non solo in edicola e fumetteria ma anche al cinema.

Infatti, successivamente alla pellicola distribuita nelle sale non molto tempo fa, Diabolik raggiunge un traguardo importante e compie 60 anni, anche se a primo acchito non si direbbe. Ovviamente queste numerose candeline non potevano passare inosservate e Panini ha deciso di festeggiare come solo lei sa fare.

Per questo importante anniversario la casa editrice ha deciso di pubblicare mille volti di Diabolik – Cofanetto Limited Edition, un album in edizione limitata con delle figurine rappresentanti i momenti e le vicende più importante del ladro più famoso d’Italia. Ovviamente è disponibile anche una versione standard.



Diabolik: Panini festeggia i 60 anni con un album in limited edition e le figurine

In calce vi lasciamo alla descrizione del prodotto direttamente pubblicato da Panini sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata al personaggio:

I MILLE VOLTI DI DIABOLIK Per festeggiare i sessant’anni di Diabolik, Panini ha realizzato un nuovo album! Album di 64 pagine con 276 figurine + 50 card in vendita in edicola. All’interno la storia breve “La regola” e la storia inedita “Senza tempo”.

Ogni bustina conterrà quattro figurine, una card e un coupon per partecipare al concorso che metterà in palio 60 disegni originali realizzati dagli autori di Diabolik. La raccolta è stata già presentata a Lucca Comics & Games.

È disponibile anche una versione variant limited edition, realizzata in 1.000 copie numerate, che sarà venduta esclusivamente sul sito online della Panini a partire dall’11 novembre. Versione edicola: Starter pack da 4,90 euro con album e 3 bustine allegate.

Costo singola bustina: 1 euro. Versione variant solo sul sito Panini: Album variant cover limited edition con copertina rigida contenuto in un cofanetto insieme a un porta card esclusivo e tre bustine della collezione, prezzo 49,90 euro.

Da come potete leggere è una raccolta fattibile da tutti e chi vuole solamente completare l’album in questione può farlo tranquillamente, senza spendere una cifra un pochino più alta per entrarne in possesso.

Fonte Facebook Diabolik ufficiale