One Piece Film: RED e il ritorno di Shanks

Manca oramai pochissimo all’uscita in sala in Italia One Piece Film: RED, 15° capitolo cinematografico della saga manga e anime creata da Eiichiro Oda dopo la presentazione in anteprima a Lucca Comics and Games.

One Piece Film: RED è già il film dei record: miglior incasso anime del 2022, il film con maggior incassi della storia del franchise, il sesto film anime più redditizio della storia del Giappone, un grande successo in tutti Paesi europei in cui il film è già uscito: all’uscita in Germania, il film ha polverizzato i risultati ottenuti da Jujutsu Kaisen 0 e Dragon Ball Super: Super Hero. L’uscita corrisponde all’anno del 25° anniversario del manga (record con oltre mezzo miliardo di copie vendute ad oggi nel mondo) e della serie tv animata del manga con oltre 1000 episodi trasmessi in 80 paesi.

Per la prima volta nella storia della saga la pellicola vede il diretto coinvolgimento di Eiichiro Oda e il film, così come i precedenti capitoli, racconta una storia parallela a quanto accade nella serie anime, in modo che tutti gli spettatori possano godersi la visione anche se non sono necessariamente fan della saga.

In questo speciale aspettando il film, dopo la new entry Uta, parliamo del ritorno di Shanks suggerito film dal titolo.

One Piece Film: RED e le origini di Shanks

Fin dal titolo One Piece Film: RED strizza l’occhio al ritorno di Shanks per recuperare le origini di Luffy e di Uta.

Shanks è il capitano dei Pirati del Rosso (ecco il RED) ed è sia una sorta di mentore che di padre adottivo per il protagonista Luffy. La persona che il ragazzo stima di più è stato a sua volta apprendista sulla nave di Gol D. Roger. Quest’ultimo è il Re dei Pirati da cui tutta questa storia ha inizio, che ha nascosto il proprio tesoro chiamato One Piece ai confini del mondo, sfidando gli altri corsari a trovarlo, dopo la sua morte.

Shanks è stato apprendista insieme a Buggy, ma ora è uno dei Quattro Imperatori del Mare. Persino Sengoku, l’ex Ammiraglio della Marina, ne riconosce la superiorità. Solitamente Shanks è molto tranquillo, ma non mostra pietà per chi ferisce i suoi amici. Mentre era ormeggiato a Windmill Village, nell’East Blue, incontra un giovane Luffy, che era stato gettato in mare e attaccato da un mostro marino. Questo costò a Shanks il suo braccio sinistro. Quando ha lasciato Windmill Village ha affidato a Luffy il suo iconico cappello di paglia e gli ha fatto promettere: “Riportamelo un giorno quando sarai diventato un grande pirata“. Da lì l’origin story di Luffy che vuole diventare il Re dei Pirati scovando il tesoro di Gold Roger – paragonabile a Ash Ketchum che voleva diventare Allenatore e Campione del Mondo di Pokémon. E anche della ciurma di Cappello di Paglia, che prende appunto il nome dall’oggetto di Shanks.

One Piece Film: RED e il ritorno di Shanks

A proposito di origin story, il ritorno di Shanks in One Piece Film: RED contribuisce a raccontare qualcosa di più su quella di Luffy e svelare quella di Uta. Dato che all’inizio del film scopriamo che sono fratellastri entrambi presi sotto l’ala di Shanks e allevati da lui e dalla sua ciurma. Luffy mangiò il Frutto del Diavolo Gum Gum diventando di gomma e acquisendo l’abilità di allungarsi a proprio piacimento ma perdendo la capacità di nuotare. Uta invece ne ingerì uno che trasformò la sua voce tanto in uno strumento di salvezza, quanto in un’arma di distruzione di massa.

La figura di Shanks è rimasta avvolta nel mistero nell’universo e nella storia di One Piece, anche se Eiichiro Oda ne ha svelato man mano negli anni alcuni tratti inediti e alcuni dettagli aggiuntivi. Il 15° film del franchise serve soprattutto a consolidarne l’aura positiva all’interno della narrazione e nell’ideale di Luffy e Uta. I due si troveranno infatti a confrontarsi con il proprio passato e col ricordo che hanno della ciurma dei Pirati del Rosso. Tornerà l’iconografia del Cappello di Paglia nella pellicola, oramai simbolo di uno status sociale e psicologico.

C’è molto di Shanks in Luffy, infatti, soprattutto nell’atteggiamento bonario e non violento o autoritario. Né con la propria ciurma né verso il “mestiere” di pirata. La ricerca di festeggiamenti piuttosto che di combattimenti. L’aria scanzonata dalla camicia sbottonata che porta. Tutte caratteristiche trasmesse al protagonista di One Piece.

Un vero e proprio passaggio di testimone rappresentato dal Capello di Paglia che indossava fin da quando aveva nove anni, ereditato a sua volta dal proprio capitano. Shanks riesce a far ragionare anche i più rigidi col proprio atteggiamento e parla spesso di Destino. Proprio quello che attende Luffy e gli altri personaggi del film insieme all’intero universo di One Piece.

Ricordiamo che in Italia One Piece Film: RED esce al cinema dal 1° dicembre 2022 distribuito da Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures.