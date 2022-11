One Piece Film: Red conquista il London County Hall con una proiezione mai vista!

One Piece Film: Red è il nuovo lungometraggio basato sulla serie di Eiichiro Oda e ha riscosso un successo importante in Giappone. Si tratta del quindicesimo film del franchise e a partire dal 1° dicembre farà il suo debutto nei cinema italiani.

Questo film, vista la sua caratura, gode di incredibili strategie di comunicazione per pubblicizzare il suo arrivo. Di fatto per spingere One Piece Film: Red in Inghilterra, Londra sta organizzando un evento speciale che potrebbe passare alla storia. Questo perché potrebbe ci sarà una proiezione su London County Hall delle scene classiche come parte del programma “One Piece London Takeover“.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider newworldartur. Di seguito riportiamo le informazioni condivise sull’imminente evento, che proietterà i momenti classici dell’anime al Westminster Millenium Pier sabato 26 novembre:

#OnePiece will takeover London's County Hall this November 26th by projecting on it a celebratory video for any fans there to see! pic.twitter.com/OxXIQyc4vw — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) November 24, 2022

Il successo di One Piece non ha eguali. Oda è riuscito a conquistare fan da tutto il mondo, non solo in Giappone.

Una dichiarazione ufficiale relativa a questo evento speciale di One Piece, rivela che le proiezioni saranno prese dall’adattamento anime. L’obiettivo è celebrare la storia dei Pirati di Cappello di Paglia per introdurre il film. One Piece Film: Red non solo riporterà Shanks, ma introdurrà anche sua figlia Uta.

La proiezione celebrerà la storia della serie con immagini e scene memorabili dell’anime originale, per amplificare la nuova avventura della ciurma dei pirati.

Per di più One Piece sta attraversando il suo arco narrativo finale e il manga sta sicuramente svelando novità e misteri incredibili. Primo fra tutti Vegapunk e la sua reale identità. L’ultimo capitolo ha infatti approfondito parte del suo passato, rivelando un rapporto stretto con Dragon. Tra le novità più importanti vi sono quelle relative al Secolo del Grande Vuoto.

L’anime invece continua ad adattare le vicende dell’arco di Wano, preparando i fan all’arrivo del Gear di Rufy.

Eiichiro Oda ha avuto un ruolo significativo in tutti i progetti di One Piece. Infatti ha lavorato come come produttore esecutivo sia per il nuovo lungometraggio sia per il live-action di Netflix, che porterà Rufy e la sua ciurma nel mondo reale per la prima volta.

Ora possiamo anche chiederci che tipo di campagna pubblicitaria vedremo in Italia in vista del debutto del film.