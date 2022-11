One Piece 1066: svelata per la prima volta la vera identità di Vegapunk

One Piece è nel suo arco narrativo finale e le novità alle quali gli appassionati stanno assistendo sono diverse e molto interessanti. Man mano ci si avvicina alla rivelazione dei numerosi segreti che ancora caratterizzano il manga dopo più di vent’anni di serializzazione.

Dopo le vicende di Wano, i pirati di Cappello di Paglia sono arrivati in modo molto rocambolesco all’isola di Egg Head, in cui si trova il laboratorio di Vegapunk. Se ne parla da un po’ di questo personaggio proprio perché i capitoli precedenti hanno rivelato sempre più informazioni sul personaggio. Tuttavia quella che sembra a essere la vera identità dello scienziato, presto è arrivata la smentita.

Infatti si trattava di Lilith, una delle sei parti di Vegapunk. Il dubbio è sempre esistito perché nessuno poteva aspettarsi di vedere una figura femminile e poi tutto è stato chiarito. Ci sono dunque sei personalità dello scienziato ma quello vero ancora non si conosce.

Oggi però, in questo articolo, riportiamo, per la prima volta, la vera identità di questo personaggio.

Si tratta di uno spoiler, quindi consigliamo a coloro che non voglio rovinarsi la sorpresa di evitare di proseguire con la lettura di questo articolo.

L’operato di questa figura non ha eguali, tutte le invenzioni tecnologiche hanno portato il Governo Mondiale a potenziarsi per fronteggiare la pirateria e tutti quelli dotati dei poteri del Frutto del Diavolo. Le armi più famose elaborate dallo scienziato sono i cosiddetti Pacifista, poi evoluti in Seraphim. Questi ultimi sostituiscono la cosiddetta Flotta dei Sette, ossia pirati che lavorando per il Governo erano esenti dagli attacchi della Marina.

Vegapunk però, pare che abbia a che fare anche con altri soggetti, molto importanti, che puntano a rovesciare proprio il Governo. Parliamo di Dragon, il capo dell’Armata Rivoluzionaria.

Il capitolo 1066 di One Piece, prossimo all’uscita, confermerà ulteriormente tutto. Ma ora possiamo riportare di seguito il contenuto che mostra la vera identità di Vegapunk per la prima volta. L’identità di Vegapunk è bizzarra e rispecchia completamente le parole Oda, secondo le quali ormai c’è troppa serietà nei manga.

Il maestro continua a stupire e far sorridere con i suoi personaggi. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_NEWS2022: