One Piece: RED – Il 7 novembre è stato il film più visto in Italia

One Piece: RED è approdato finalmente nelle nostre sale in versione originale con i sottotitolati in italiano, in attesa della versione doppiata che sarà distribuita il primo dicembre, un mese ottimo per vivere delle avventure magiche.

Questi mesi di attesa sono stati davvero estenuanti e anche tutti gli appassionati hanno dovuto attendere con ansia questo avvenimento, tenendosi allo stesso tempo lontano da eventuali spoiler, dato che il lungometraggio è uscito in terra nipponica già nel mese di agosto.

Salvo qualche leak tutto è andato per il meglio, e fortunatamente gli spoiler non sono stati forti e incessanti come quelli di Dragon Ball Super: Super Hero, altro film campione d’incassi di Toei Animation.

Nel corso della prima giornata di programmazione italiana il nuovo lungometraggio del franchise è salito immediatamente primo nella classifica ufficiale dei film presenti attualmente nei cinema nostrani, dimostrando ancora una volta il grande valore di Oda e della sua epopea piratesca.

Infatti ieri, 7 novembre, One Piece: RED è stato il film più visto, scalando tutte le altre pellicole in programmazione, ecco il post di Anime Factory per festeggiare l’evento:

PIRATI, avete conquistato il primo record: il 1° posto al botteghino!!! 💥 #OP_FILMRED è stato il film più visto ieri in Italia!!! 🤜🏻🔥 GRAZIE MILLE A TUTTA LA CIURMA!!! ❤️ E oggi si replica ➡️ Guarda le nostre storie e scopri l’elenco completo delle sale disponibili!

Se entrate sul sito infatti potete vedere tutte le sale disponibili per andare a vedere il film, in attesa della versione in italiano che forse avrà molto più spazio per ovvie ragioni.

Vi ricordiamo nuovamente che ovviamente ci saranno degli spoiler sul film, e se non volete sapere nulla al riguardo vi invitiamo a non continuare!

Nonostante in tutta la pellicola Luffy usa il Gear Fourth, per alcuni secondi il pirata mostra anche il suo Gear Fifth all’interno di una delle battaglie presenti nel lungometraggio, donando un assaggio al pubblico di questa nuova forma in versione animata mostrata per la prima volta contro Kaido nell’appena conclusa saga di Wano.

Non volendoci dilungare troppo sul come e quando Luffy usi la sua nuova forma, confermiamo che in RED è presente la nuova e particolare trasformazione del protagonista di One Piece, per la gioia di tutto il pubblico che attendeva questa risposta alla fatidica domanda. Voi avete già visto il film? Se sì cosa ne pensate?

