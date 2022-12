One Piece: svelato l’attore che interpreterà Lucky Lou nel live-action

Il manga di One Piece sta lavorando al suo arco narrativo finale mentre l’anime sta attraversando le vicende di Wano. One Piece però ha diversi altri progetti tra cui il primo adattamento live-action che farà il suo debutto su Netflix.

Infatti oggi parleremo proprio del live-action in quanto riporteremo il nome dell’attore che interpreterà uno dei pirati di Shanks il Rosso. Ci stiamo riferendo a Lucky Lou. Lo chef della ciurma di Shanks il Rosso sarà interpretato dall’attore Ntlanhla Morgan Kutu.

L’attore stesso ha confermato sui social media il suo ruolo. Questo aggiornamento ha confermato tutti i rumors legati all’apparizione dell’attore sul set in Sud Africa. Sembra tutte queste voci fossero fondate e quindi si conferma che Kutu interpreterà uno dei personaggi preferiti dei fan.

Dopotutto, Lucky Lou è uno dei volti più riconoscibili dell’equipaggio. Ha fatto il suo debutto insieme a tutta la ciurma capitanata da Shanks nel capitolo uno di One Piece. Il suo ruolo nel debutto è difficile da dimenticare.

Mostra a Rufy e alla sua città natale di cosa sono capaci i pirati. E nonostante tutte le missioni che ha gestito per Shanks, Lucky Lou è vivo fino ad oggi.

Purtroppo, il pirata non ha un ruolo importante in One Piece, ma il suo ruolo costante nell’equipaggio di Shanks lo ha reso popolare tra i fan. Dopotutto, ci sono pochi nella ciurma che si possono facilmente riconoscere a parte Yasopp e Benn Beckman. Inoltre, in quanto ufficiale e combattente della ciurma di un imperatore, gode di una certa autorità nell’equipaggio e si presume sia molto forte. Ha saputo farsi una certa fama ed ha una taglia molto alta.

Per quanto riguarda questi personaggi, al momento non sono ancora noti i nomi degli attori che interpreteranno questi pirati. Tuttavia conosciamo l’uomo che interpreterà vita a Shanks. Peter Gadiot è entrerà nei panni del Rosso, colui che ha spinto Rufy a prendere il mare coltivando in lui il sogno di diventare il Re dei Pirati.

