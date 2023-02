Boruto: svelata la verità sulla scomparsa di Naruto e Hinata

Il sequel di Naruto, Boruto: Naruto Next Generations, ha introdotto sviluppi importanti nel manga. Infatti ora Naruto e Hinata non sono presenti in quanto confinati in una dimensione alternativa da Kawaki, il quale è intenzionato a eliminare Boruto.

Ora Konoha è riuscita a risolvere in qualche modo una situazione comunque instabile con Ada e Daemon, con gli ex membri dell’Organizzazione Kara in custodia. Entra in scena quindi Kawaki, che ha deciso di prendere in mano la situazione.

Boruto e il Team 7 hanno scoperto quello che Kawaki ha fatto, dando vita ad un nuovo e inevitabile conflitto.

Prima di proseguire con il presente articolo ci teniamo a dire che saranno presenti alcune anticipazioni del capitolo 78. Quindi coloro che non hanno ancora avuto modo di leggerlo l’ideale sarebbe non proseguire con la lettura.

Il Settimo Hokage e sua moglie Hinata sono vittime di una decisone presa da Kawaki, che l’ha spinto a intrappolarli all’interno di una dimensione alternativa. Kawaki si è servito, in quanto contenitore di Isshiki Otsutsuki. di un’abilità originariamente mostrata da Jigen, l’ormai defunto leader dell’Organizzazione Kara.

L’ultimo membro adottivo della famiglia Uzumaki giunge alla decisione che i genitori di Boruto Uzumaki gli avrebbero impedito di fare ciò che andava fatto per distruggere tutti gli Otsutsuki. Questo coinvolge chiaramente anche Momoshiki e quindi Boruto stesso, dato che risiede all’interno del suo corpo.

Il Team 7, Shikamaru e altri membri di Konoha sono in grado di capire esattamente cosa stava facendo Kawaki grazie a Ada, l’ex membro di Kara, che ha la capacità di vedere tutto ciò che è accaduto in un periodo precedente.

Boruto si avventura da solo, quindi, per trovare Kawaki e saperne di più su quello che ha fatto ai suoi genitori. Una volta incontrato l’umano modificato con la tecnologia scientifica ninja, questo gli rivela che ha usato un shinjutsu chiamato Daikokuten.

Questa tecnica consente di accedere ad una dimensione in cui il tempo è congelato. Kawaki tranquillizza Boruto dicendogli di non preoccuparsi di nulla in quanto i suoi genitori stanno bene e non invecchieranno di un giorno, tantomeno si sforzeranno di morire in quella dimensione.

Kawaki successivamente dimostra di fare sul serio quando lascia Sarada Uchiha in fin di vita. Mentre procede con il colpo di grazia, Boruto interviene salvandola, sacrificando però l’occhio destro. Adesso la situazione a Konoha si fa sempre più incandescente.

