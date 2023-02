Boruto: il manga introduce il salto temporale per Boruto

Boruto: Naruto Next Generations ha dato sicuramente una grossa svolta nel corso degli ultimi capitoli del manga. Infatti le vicende stanno diventando più intense dato che Kawaki è intenzionato a eliminare Boruto, in quanto potenziale minaccia. Oggi abbiamo il piacere di riportare che le pagine finali del capitolo 78 hanno introdotto il salto temporale per Boruto con la ferita sull’occhio.

Le conseguenze dell’arco di Code iniziano a farsi sentire sempre di più e il Villaggio della Foglia subisce altri cambiamenti. Kawaki e Boruto si trovano in una situazione di tensione in quanto il figlio di Naruto sta cominciando ad avere difficoltà a tenere il controllo su Momoshiki Otsutsuki.

Nel capitolo precedente di Boruto, Kawaki è entrato in azione cercando di proiettare tutti i lettori in quello che presto accadrà nel manga. Sicuramente si prospetta un futuro pericoloso anche perché Naruto non potrà intervenire in alcun modo dato che Kawaki l’ha spedito in un’altra dimensione. L’intento del ninja è di eliminare Boruto e sapeva che il settimo Hokage, che voleva proteggere, non gliel’avrebbe mai permesso.

Ora però il manga è molto vicino al salto temporale anticipato da Mikio Ikemoto, dato che Boruto subisce una vistosa ferita sull’occhio che lascerà una cicatrice.

Il capitolo 78 del sequel di Naruto, vede Kawaki fuggire dal Villaggio della Foglia con Naruto e Hinata spediti in una dimensione alternativa lontana da loro figlio. Il protagonista poco dopo raggiunge Kawaki.

I due iniziano inevitabilmente a combattere e Kawaki ha intenzione di uccidere il figlio di Naruto e Hinata. Il motivo principale è che non riesce più a gestire Momoshiki e quindi sente che è l’unico modo per salvare l’Hokage. Intervengono anche il resto del Team 7 con Shikamaru e Sasuke, ma Kawaki cerca di impedire a Sarada di interferire.

Come si procura la ferita sull’occhio? Quando Kawaki cerca di ferire Sarada con il suo artiglio, Boruto le salta davanti per proteggerla. Quindi è così che si procura la cicatrice mostrata nel flash forward all’inizio della serie. Al momento possiamo supporre che questa ferità potrà dare la possibilità a Momoshiki di impossessarsi del corpo indebolito di Boruto.

Alla fine del capitolo 75 Momoshiki stesso si rivolge a Boruto dicendogli che la fine è finalmente iniziata, introducendo quindi uno scenario disastroso.

Fonte – Comicbook