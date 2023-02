One Piece: Eiichiro Oda disegna Luffy vs Barbanera

One Piece ha dato il via alla saga finale, ed Eiichiro Oda ha iniziato a costruire le basi di quest’ultima, iniziando la sua corsa verso il “One Piece” tesoro tanto ambito dai pirati e anche dai lettori.

Successivamente sono saltate fuori delle cose davvero interessanti a proposito della serializzazione, come ad esempio le vignette eliminate dall’editor di Oda durante la saga degli Uomini Pesce e il tempo di consegna di ogni capitolo, stimato circa a 17 giorni prima dell’uscita ufficiale.

Oltre queste informazioni nel corso degli ultimi giorni abbiamo avuto modo di scoprire che per la cover del nuovo volume del manga, l’artista aveva deciso di raffigurare sulla cover Luffy con la sua nuova forma Gear Fifht contro Barbanera, il pirata più temibile di tutta la Grand Line.

Alla fine non si è dato spazio a quest’ultima, ma allo stesso tempo è possibile visionare in rete il disegno in questione, tramite il sempreverde @sandman_AP il profilo più importante e credibile per quanto riguarda la diffusione d’informazioni riguardanti il franchise.

Luffy and Blackbeard fighting in the initial Oda's sketch of the volume cover hypes me up, but I wonder when it will come true. Will it happen right after Egghead or Elabaf or maybe around 2030..?🦄 pic.twitter.com/9vbuH6k1Jv

— sandman (@sandman_AP) February 17, 2023