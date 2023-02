One Piece: la cover del volume 105 richiama fortemente il volume 25

One Piece è sicuramente il manga shonen che è riuscito a infrangere record dopo record ed è destinato a proseguire su questa strada. Infatti dopo 25 anni di serializzazione, il manga è ancora in corso e si trova nel suo arco narrativo finale. Questo arco sarà sicuramente ricco di novità e sorprese, come sta già dimostrando, ed è sicuramente imperdibile per tutti i fan.

Oggi però vogliamo riportare un aggiornamento riguardante il mangaka di One Piece, Eiichiro Oda. Quest’ultimo ha da sempre colpito tutti i fan per la sua abilità nel tenere il filo della narrazione del manga, principalmente perché ha saputo gestire diversi sviluppi narrativi in corso. Oda si è anche contraddistinto per i flashforward che ha anticipato per il futuro, poi davvero verificatisi. Una dimostrazione è arrivata con il capitolo 1074, in cui la principessa Bibi è sana e salva ma sotto la custodia di Morgans. Ora vogliamo parlare di una situazione differente ma con lo stesso risultato.

Il 3 marzo uscirà in Giappone il volume 105 del manga e Oda ha realizzato la cover. A quanto pare il mangaka aveva già realizzato questa cover molti anni fa, in quanto è assolutamente identica alla cover del volume 25.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider newworldartur. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#OnePiece Volume 105 cover draft version! An obvious reference to Volume 25! pic.twitter.com/B9uWjgdngn — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) February 17, 2023

Come si può vedere la cover del volume 105 e 25 sono due gocce d’acqua. In alto a destra c’è Shanks, in basso a destra Rufy, in basso a sinistra Barbanera e in alto a sinistra Buggy. E entrambe le cover mantengono questo ordine. Dunque Oda ha voluto anticipare a tutti i lettori chi sarebbero stati i quattro Imperatori del Mare.

Con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare un contenuto extra che consiste in uno speed drawing della cover del volume 105 da parte di Oda in persona.

Sketching timelapse by Eiichiro Oda of #OnePiece Volume 105's cover!pic.twitter.com/8a5GhrFnqK — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) February 17, 2023

Al momento il manga si trova nell’arco di Egg Head e Barbanera si è mostrato in due occasioni. La prima volta per sottrarre il potere di Boa Hancock, senza riuscirci e la seconda in un’imboscata ai danni di Law. Buggy è diventato il nuovo Imperatore del Mare in modo rocambolesco e si trova in realtà sotto le grinfie di Mihawk e Crocodile.