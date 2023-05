Un fan di Trigun ha reso virale un romanzo sci-fi del 2019

Un fan di Trigun ha reso virale un romanzo di fantascienza del 2019, facendolo decollare all’interno della classifica bestseller di Amazon, dove quest’ultimo è stato il più venduto all’interno della sua categoria. Il profilo Twitter in questione, così come leggiamo su Comic Book si chiama @maskofbun ed è molto noto sul social media.

Un semplice account fan di Trigun ha quindi mosso una grande fetta di pubblico verso un libro del 2019, intitolato This Is How You Lose the Time War; al momento il libro ha scalato e sta scalando le classifiche su Amazon.

Circa una settimana fa questo account aveva voluto condividere con il suo pubblico la storia che aveva letto, e nonostante quest’ultimo non raggiunge cifre da urlo il post è diventato virale, contando al momento quasi 18 milioni di visualizzazioni.

Per questo al momento, This Is How You Lose the Time War si trova al 10° posto nella sezione libri di Amazon e a un certo punto ha raggiunto il primo posto nella categoria fantascienza del noto e-commerce. Ora il romanzo si trova al secondo posto e gli scrittori Amal El-Mohtar e Max Gladstone sono entusiasti.

Leggete questo e NON cercate nulla al riguardo. basta leggerlo. sono solo 200 pagine che puoi scaricare su Audible, sono solo quattro ore. fallo adesso sono molto estremamente serio.

read this. DO NOT look up anything about it. just read it. it's only like 200 pages u can download it on audible it's only like four hours. do it right now i'm very extremely serious. pic.twitter.com/Pzb2FWvFlg — bigolas dickolas woIfwood (@maskofbun) May 7, 2023

El-Mohtar, uno degli scrittori si è ovviamente esposto sui social per ringraziare tutti i fan di Trigun: “Da quanto ho capito un account amante dell’anime di Trigun degli anni novanta (recentemente protagonista di un reboot ndr) ha consigliato il mio libro e in meno di 24 ore quest’ultimo è esploso su Amazon.

Gli algoritmi sono letteralmente esplosi e io non posso che essere contento di questo risultato, grazie.” Il successo è stato talmente incredibile che anche il produttore di Trigun Stampede Yoshihiro Watanabe ha acquistato questo libro. Voi cosa ne pensate di questa situazione? Diteci la vostra.

i am afraid to say anything because what could i say that does full honor to the serendipity and the, well, energy?? of it all https://t.co/e0WzpKW1O9 — Max Gladstone (@maxgladstone) May 10, 2023

Fonte Comic Book