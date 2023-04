Trigun Stampede era sicuramente un’anime molto atteso, visto che si presentava come un reboot dell’immortale serie cult degli anni novanta. Rivisto con una nuova veste grafica, la serie ha avuto un ottimo successo di pubblico e critica, visto anche il suo cuore fedele all’opera originale.

Recentemente è stato pubblicato l’ultimo episodio, con al centro lo scontro tra Vash the Stampede e Millions Knives, due fratelli dall’anima e dalle ambizioni diverse. Nonostante l’enorme lavoro, la produzione stessa è riuscita a trovare una “falla” all’interno del progetto, focalizzandosi sul’audio della serie.

Il produttore Yoshihiro Watanabe, che ha avuto un ruolo importante nella creazione di Trigun Stampede ha appena pubblicato su Twitter un post al riguardo, parlando del suo più grande rammarico all’interno di questa serie anime reboot di Trigun, così come leggiamo su Comic Book.

“La mia più grande delusione per quanto riguarda Trigun Stampede, e quella per tutti gli altri produttori , è che non siamo riusciti a creare tracce in 5.1ch. Il sound design è qualcosa di cui siamo molto orgogliosi, ma è solo a 2 canali, e questa cosa mi rincresce molto.

Chi ha avuto la possibilità di vedere l’anime in 5.1ch in un ambienta teatrale, ha capito di cosa è capace quest’ultimo a livello sonoro, quindi se solo avessimo la possibilità di sfruttare al massimo il lato acustico anche nei piccoli schermi, sarebbe un altro passo avanti”.

The biggest failure for Trigun Stampede as us producers is that we could not get around in creating 5.1ch tracks. The sound design is something greatly proud of, but is only 2ch.

People at this Stampede panel, had chance to experience a fragment of what can be possible with…

— Yoshihiro Watanabe (@crazynabe) April 10, 2023