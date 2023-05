One Piece – Netflix: svelata la prima immagine della Going Merry!

Recentemente abbiamo rivelato diverse informazioni importanti sul primo live-action in assoluto di One Piece. E oggi siamo felici di riportarne un altro che susciterà un forte interesse tra i fan. Infatti pare che si stata svelata la prima immagine della Going Merry.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider ONEPIECESPOILE1. Di seguito ne riportiamo il contenuto da visionare:

Come si può vedere si tratta della tanto amata Going Merry, in versione live-action. Da quello che si può subito notare è un aspetto un po’ più “spaventoso” e soprattutto quella del live-action di Netflix ha la bocca aperta. Quella disegnata da Eiichiro Oda invece ha la bocca chiusa e ha un’aspetto rilassato e sorridente. La storia dietro alla Going Merry è davvero commovente e indelebile per tutti i fan della serie. Infatti si tratta della prima vera imbarcazione di Rufy e della sua ciurma.

Parliamo di una caravella a vela triangolare. Ha solcato per un po’ i mari e ha condotto Rufy e gli altri compagni di viaggio sulla Rotta Maggiore e sull’isola del cielo. Ma da questo esatto momento in poi ha cominciato a subire danni irreparabili. Infatti il suo viaggio si conclude durante a saga di Enies Lobby, portando in salvo il suo equipaggio dalle navi da guerra della marina.

La Going Merry venne progettata e disegnata da Merry, il maggiordomo di Kaya che debutta nell’arco di Shirop, incentrato soprattutto su Usopp. Il cecchino della ciurma protagonista aveva a cuore tantissimo la Merry al punto da abbandonare temporaneamente la ciurma.

Il live-action di One Piece è atteso per il 2023, anche se dopo le recenti dichiarazioni di Oda non è più così sicuro. Infatti il mangaka ha preso parte alla realizzazione del live-action, definendolo come la sua ultima possibilità di portare il suo manga in tutto il mondo. Il suo giudizio è molto importante, al punto che se non è soddisfatto del risultato finale, allora il live-action non uscirà. Quindi tutti i fan si aspettano un prodotto di altissima qualità e cura dei dettagli, anche se non manca di certo lo scetticismo tra molti.