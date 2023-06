Dead Cells è un videogioco rougelike uscito nel 2018, dove fin da subito ha ottenuto un buon successo, conducendo la casa di sviluppo a far continuare le avventure dei personaggi del gioco con dei DLC dedicati. Ora con un teaser pubblicato online di recente, Dead Cells conferma la sua trasposizione anime, così come leggiamo su Comic Book.

Motion Twin lo sviluppatore del gioco stesso ha condiviso il trailer teaser visionabile in calce, confermando allo stesso tempo la location della serie anime uguale identica a quella vista all’interno del gioco. L’anime sarà curato da Bobbypills, lo studio dietro a serie animate come quella di Far Cry 3, Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix.

Ecco una breve dichiarazione da parte della produzione: “Realizzato da Bobbypills, lo studio francese che ha realizzato da sempre i nostri trailer animati, lo show si svolge su un’isola maledetta che è stata colpita da una strana piaga”, ha dichiarato Motion Twin a proposito del nuovo show.

Dopo che il folle e malvagio re dell’isola sviluppa un rimedio che finisce per trasformare la popolazione in creature mostruose, iniziano ad apparire profezie che descrivono un eroe dalla testa infuocata che ucciderà tale re, incutendo quindi timore in quest’ultimo.

Si dà il caso che questo eroe decapitato esista davvero, ma salvare un regno non è nei suoi programmi e vuole solo essere lasciato in pace. Ebbene, indovinate chi non sarà lasciato in pace?”.

Dead Cells avrà una trasposizione animata

La serie animata uscirà nel 2024 come letto e visto all’interno del teaser, ma non sarà disponibile in tutto il mondo fin da subito: ci sarà come sempre da attendere.

Sarà invece un’esclusiva della Francia per un periodo di tempo non precisato attraverso il servizio di streaming francese Animation Digital Network, prima di essere portato altrove. Quando debutterà, i fan di Dead Cells potranno godersi al meglio 10 episodi della durata di circa sette minuti ciascuno.

