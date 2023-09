One Piece – Netflix: svelata in anteprima la clip di Sanji e Zeff

L’atteso debutto del live-action di One Piece su Netflix è ormai una questione di ore. E si può già assaporare non solo l’entusiasmo, ma anche la paura da parte dei fan che in ogni angolo del mondo sono impazienti di guardare con i loro occhi i risultati di questo progetto. Dopo anni di lavoro, l’adattamento live-action ispirato al manga scritto e disegnato da Oda, si prefigge l’obiettivo di invertire la sorte dei live-action in generale. Ma con il presente articolo vogliamo condividere una nuova clip che riporta in vita la complicata relazione tra Sanji e Zeff. Questo footage è possibile guardarlo in cima al presente articolo, dove abbiamo riportato il contenuto.

Come si può vedere sopra, la nuova clip si unisce a tutte le altre precedentemente rilasciate e condivise, a pochi giorni dal debutto di One Piece su Netflix. Il breve footage si concentra sul tempo che Sanji ha trascorso al Baratie e soprattutto sulla relazione spigolosa che il cuoco della ciurma di Rufy ha sempre avuto con Zeff. Infatti mentre Zeff e la sua squadra preparano le loro solite costolette, Sanji vuole esplorare i confini della cucina con il suo menu. Naturalmente, questo atteggiamento manda Zeff in collera, e lo chef del Baratie finisce per cacciare Sanji a servire ai tavoli.

Naturalmente i fan sanno cosa accadrà in seguito, se si pensa al debutto di Sanji nel manga. La ciurma di Cappello di Paglia finisce al Baratie per mangiare, e Sanji sarà quello che prenderà l’ordinazione. Questo corrisponde infatti al primo incontro di Sanji con il suo futuro equipaggio, poiché sono presenti Rufy, Zoro e Nami.

Questa clip riesce a catturare in maniera incredibilmente meticolosa e fedele al manga, il rapporto difficile e controverso tra Sanji e Zeff. Quest’ultimo lo ha salvato quando era molto piccolo, solo perché in lui vedeva l’ambizione e un sogno che aveva in tenera età. Tutti coloro che vorranno guardare tutta la scena di questo assaggio condiviso, non devono fare altro che aspettare l’arrivo del 31 agosto.

