One Piece: gli animatori hanno degli assi nella manica per il finale di Wano

One Piece è alle battute finali per quanto riguarda la parte conclusiva animata di Wano, anche se manca ancora molto alla fine effettiva della vicenda. A breve lo scontro tra Kaido e Luffy sarà risolto con l’arrivo del Gear Fifth e gli animatori di Toei hanno confermato di avere ancora degli assi nella manica da usare sulle puntate finali.

Durante una chiacchiera con Comic Book all’Anime Expo tenutosi di recente gli animatori hanno appunto discusso delle puntate finali di Wano, confermando di come al momento abbiano ancora degli assi nella manica per quanto riguarda le vere battute finali del combattimento, che come ben sapete non è ancora iniziato.

“Siamo in trepidante attesa di mostrarvi gli eventi finali dell’arco animato di Wano. La battaglia tra Luffy e Kaido sta entrando nel vivo e abbiamo ancora degli assi nella manica da sfruttare verso la fine della battaglia: non vediamo l’ora”. Questo dimostra nonostante tutto la passione e il cuore della produzione dietro l’anime di One Piece, forse l’anime che impiega più energie e tempo per essere prodotto.

Luffy se avete già visto è stato “sconfitto” nell’episodio pubblicato di recente dalla Toei e se avete letto il manga sapete benissimo questo cosa significa. Il “Risveglio” del suo frutto è una delle cose più importanti rivelate all’interno della saga di Wano e per questo anche gli animatori vogliono donargli la giusta attenzione con alcuni trucchetti e sorprese per gli spettatori.

Se volete leggere i capitoli del manga per anticiparvi qualcosa potete recuperarli in cartaceo da Star Comics e in digitale anche da MANGA Plus, l’app Shueisha gratuita per leggere le ultime a riguardo delle novità manga. Per gli episodi invece vogliamo ricordarvi che potete abbonarvi a Crunchyroll per le vecchie e le nuove puntate.

