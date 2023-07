One Piece 1087: qual è la taglia di Garp?

One Piece è finalmente tornato con un nuovo capitolo del manga che porta avanti le vicende dell’attuale arco narrativo in corso. Costretto a fermarsi per un mese per via dell’astigmatismo, Eiichiro Oda ha sancito il ritorno ufficiale al lavoro prima con un messaggio scritto da lui in persona e poi con la pubblicazione del capitolo 1087.

Non ci sono tantissimi fronti affrontati in questo capitolo, infatti è ambientato esclusivamente sull’isola dei Pirati. Qui, il vice ammiraglio Garp si era recato con pochi uomini al suo seguito, per cercare di salvare Kobi. Il capitano di vascello del quartier generale della Marina e membro dell’unità speciale SWORD, era stato rapito da Barbanera per i suoi scopi di espansione. Così il nonno di Rufy, che non poteva restarsene con le mani in mano mentre uno dei suoi pupilli rischiava grosso, aveva deciso di raggiungere l’isola.

Il capitolo 1087 di One Piece ha mostrato Garp in azione, con il vice ammiraglio che dimostra con tutta la sua potenzia il perché sia chiamato l’Eroe della Marina. Ha infatti affrontato da solo tutti i componenti della ciurma di Teach presenti sull’isola. E con il presente articolo vogliamo riportare che il capitolo 1087 ha rivelato la taglia di Garp, offerta dalla Cross Guild.

Si tratta di una della novità dell’attuale arco narrativo, ossia un’organizzazione creata da Crocodile e Drakul Mihawk dopo lo scioglimento della Flotta dei sette. Tuttavia questa è pubblicamente ritenuta comandata da Bagy il Clown. La Cross Guild mette delle taglie sulle teste dei marine, caratterizzate da un numero di stelle o corone. Ogni stella corrisponde a un forziere di tesori da 100 milioni di Berry mentre ogni corona a 1 miliardo. Sempre sull’isola dei pirati abbiamo scoperto che la taglia di Kobi corrisponde a cinque stelle per via della sua fama e per questo è un bersaglio facile dei pirati.

Il nuovo capitolo di One Piece ha però rivelato anche la taglia del vice ammiraglio Garp. Trafitto da Shiryu, il quale puntava direttamente a Koby, tutti i pirati che abitano l’isola hanno visto uno spiraglio per provare ad abbattere il nonno di Rufy, debilitato, e riscuotere la sua taglia. Questa corrisponde a tre corone, il che vuol dire 3 miliardi di Berry!