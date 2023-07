Hajime no Ippo: il mangaka rivela un annuncio importante!

Hajime no Ippo è uno dei manga Shonen sportivi più famosi di sempre, che segue la storia di un giovane pugile il cui amore per lo sport lo ha reso uno dei più grandi atleti del Giappone.

Il franchise anime è considerato uno dei più grandi anime sportivi di tutti i tempi. E infatti ha anche influenzato progetti piuttosto recenti. Basti pensare a quella che ha esercitato su Hollywood con Creed 3 di Michael B. Jordan.

La serie anime di Hajime no Hippo ha recentemente raggiunto un traguardo importante. E il mangaka, George Morikawa, ha festeggiato questo evento con un sorprendente annuncio.

Hajime no Ippo ha venduto oltre cento milioni di copie da quando ha debuttato per la prima volta negli anni ’80. Tutti i capitoli del manga sono raccolti in circa 138 volumi. Tale successo non poteva che generare una serie di progetti anime che hanno preso vita nel corso degli anni. La prima serie anime, prodotta da Studio Madhouse, è uscita nel 2000. Questo studio di animazione è famoso per altre serie importanti come Hunter x Hunter, Trigun e altri.

L’ultimo adattamento anime di Hajime no Ippo ha debuttato circa dieci anni fa, con il titolo Hajime no Ippo: Rising, composto da 25 episodi. Sfortunatamente, non possiamo confermare se la serie sportiva tornerà o meno sul piccolo schermo. Ma aldilà di questa incertezza Morikawa potrebbe fornire molto più materiale da adattare in una serie televisiva.

Il mangaka George Morikawa ha festeggiato una pietra miliare della serie non solo con una nuova illustrazione, ma anche confermando che la storia di Ippo Makunouchi è tutt’altro che finita. Morikawa ha recentemente affermato di conoscere già il finale della sua serie, ma aldilà di questo, pare che ci vorrà ancora un po’ per vederlo, in quanto il mangaka ha affermato che la serie si trova a metà del suo corso.

La dichiarazione ufficiale di Morikawa recita quanto segue:

“100 milioni di copie, grazie mille. Grazie a tutti voi, sono riuscito ad arrivare fin qui. Il manga è ancora a metà strada, quindi per favore continuate a vegliare su Makunouchi Ippo e i suoi amici.”

Fonte – Comicbook