5 villain dei battle shonen che meriterebbero un anime vuole mettere ancora una volta in risalto l’importante natura di questi sfaccettati e complessi personaggi, volti spesso a dare risalto alla storia in se.

Spesso il cammino dell’eroe, lo sviluppo del protagonista si compie alla perfezione quando dietro di esso è presente un villain dal carisma smisurato, che possa far da giusto contrappeso alla caratterizzazione di quest’ultimo, così come accade con Goku e Freezer o Gatsu e Grifis, giusto per citarne alcuni.

Spesso e volentieri lo scrittore o l’autore di una determinata serie caratterizza talmente bene un villain da eclissare la figura principale della storia, così come accade in One Piece ad esempio, dove Luffy nonostante il suo carisma non riesce a reggere il confronto con alcuni cattivi della storia.

La classifica non è meritocratica ovviamente e vuole porre al centro villain dall’aspetto ancora oggi misterioso, dove un anime dedicato potrebbe donare un quadro completo della loro storia.

In una lista più lunga avrebbero presenziato anche Freezer, Madara Uchiha, Stain e tanti altri, ma al momento questi personaggi hanno avuto un buon ruolo già nella storia principale, mentre altri citati in calce potrebbero dire ancora la loro in un eventuale spin-off.

Doflamingo (One Piece)

Quanti di voi alla prima visione della saga di Dressorsa hanno esclamato “Ma quanta cattiveria possiede questo villain?” Infatti Doflamingo è ancora oggi uno dei nemici più malefici e disturbanti di tutta la saga, per via della sua natura ambiziosa e violenta, volta solamente al raggiungimento del potere assoluto, capace di farsi spazio calpestando tutto e tutti alla minima occasione.

Forse uno dei pochi che rispecchia la vera figura del villain all’interno di One Piece, e proprio per questo il personaggio meriterebbe un anime dedicato che magari esplori il suo passato in maniera più dettagliata, conducendo il pubblico ai veri motivi interiori che lo hanno spinto a manifestare tanta violenza, ostilità ed empietà.

Dio Brando (Jojo)

Il personaggio è presente nella prima stagione dell’anime, per poi essere sviluppato nella terza stagione dove diventa il villain principale. Nonostante Dio sia spesso presente anche a livello “spirituale” all’interno della saga, la sua immortalità porta spesso lo spettatore/lettore a porsi numerose domande, che forse non saranno mai risolte.

Proprio per questo un anime dedicato a questo enigmatico e carismatico personaggio dovrebbe essere prodotto senza dubbio non solo per la figura in se, ma anche per una completezza totale del racconto firmato Araki, calcando magari la scia di Rohan Kishibe.

Toguro (Yu Yu Hakusho) – 5 villain dei battle shonen che meriterebbero un anime

Toguro è forse uno dei personaggi più apprezzati di Togashi, nonché uno dei più amati nel manga/anime Yu Degli Spettri. Quest’ultimo è l’antagonista principale del Torneo Oscuro e proprio come gli altri citati possiede un grande carisma, per non parlare del suo background singolare e profondo.

50 anni prima Toguro aveva partecipato a un Torneo per vendicare lo sterminio dei suoi compagni di dojo e proprio alla fine di esso chiese di diventare un demone. Questo ovviamente lo avrebbe tenuto giovane e in forze.

La condizione ha scombussolato e deviato la mente del guerriero e per questo si pone come villain nella storia principale. Questo piccolo paragrafo descrive il come un anime dedicato a Toguro possa essere interessante, anche se questo più di altri ha una realizzazione quasi impossibile.

Padre (Fullmetal Alchemist)

Nonostante questa serie sia colma di personaggi interessanti, quest’ultimo è quello che forse meriterebbe maggiormente un adattamento animato dedicato, vista la sua mitologia poco approfondita all’interno della storia.

Sia chiaro, con “poco approfondita” non vogliamo dire che il tutto viene abbozzato, ma per forza di cose l’autrice non si poteva dilungare più di tanto sulla vicenda, anche per lasciare una sorta di “alone di mistero” intorno a tale figura.

Creato in un lontano passato da un alchimista nella città desertica di Xerses tramite il sangue di un suo giovane schiavo, Padre è forse la chiave per comprendere al meglio il mondo creato da Arakawa, ancora oggi autrice di una delle storie battle shonen più apprezzate di sempre.

Chrollo Lucifer (Hunter X Hunter)

Qui parliamo di una storia principale non ancora conclusa, quindi è possibile che la mitologia intorno a Chrollo Lucifer sia prima o poi spolpata da Togashi, sempre se si deciderà a concludere la storia.

Misterioso, carismatico e profondo, Lucifer è uno dei personaggi più potenti del mondo di HXH quindi anche questo lo pone come uno di quelli la cui storia dovrebbe avere un’anime dedicato, proprio per racchiudere pienamente il suo valore e la sua importanza come membro della Brigata Fantasma.