Dragon Ball Super dovrebbe spiegarci di più sul Super Saiyan God

Dragon Ball ha tessuto una trama ricca di fili narrativi durante il suo percorso, ma uno dei più intriganti è senz’altro la leggenda del Super Saiyan God, una storia che l’anime sembra aver trascurato. Dragon Ball Super ha introdotto tale forma, caratterizzata dai capelli rossi di Goku, come uno dei molti potenziamenti che i protagonisti, Goku e/o Vegeta, hanno ottenuto nel corso della serie. Tuttavia, la radice di questo mito risale al leggendario Super Saiyan di Dragon Ball Z, un dettaglio significativo che la serie non ha mai pienamente esplorato ma che dovrebbe affrontare.

Il Super Saiyan God è legato a una figura chiave nella mitologia di Dragon Ball: Yamoshi. Il nome potrebbe non essere familiare a tutti i fan, ma il suo ruolo è cruciale nel contesto della leggenda. Secondo il canone, Yamoshi fu un antico Saiyan di straordinaria nobiltà ed eroismo, vissuto prima che la razza si insediasse su Vegeta.

Combatteva contro i Saiyan malvagi con cinque compagni, e quando fu spinto oltre i suoi limiti, si trasformò nel primo Super Saiyan dai capelli dorati. Nonostante questo potere, Yamoshi non riuscì a mantenere l’energia sufficientemente a lungo da vincere la battaglia e morì.

Tuttavia, il suo spirito persistette, in cerca di un nuovo ospite che potesse diventare il prossimo Super Saiyan God. Questa trasformazione richiedeva un rituale che coinvolgeva sei Saiyan dal cuore puro, un rituale che Goku e i Guerrieri Z hanno poi completato per sbloccare il potere necessario per affrontare il Dio della Distruzione Lord Beerus.

La narrazione di Dragon Ball ha finora tralasciato questo importante pezzo di storia, ma è vitale chiarirlo per dare coerenza al mito dei Saiyan e ai poteri divini di Goku. Recenti sviluppi, come la scoperta che Bardack, il padre di Goku, si oppose ai malvagi Saiyan del suo tempo come Yamoshi, suggeriscono la necessità di unificare questa narrazione. Spiegare il legame tra il Super Saiyan God, i Saiyan virtuosi e altri potenziamenti come il LSSJ di Broly e la forma Beast di Gohan potrebbe aprire nuove prospettive sul potenziale dei personaggi e dei loro poteri.

Una volta che la mitologia dei Saiyan di Dragon Ball sarà stata chiarita, si apriranno nuove possibilità per esplorare il potere dei personaggi, incluso il potenziale di altri Saiyan eroici come quelli dell’Universo 6, come Kale e Caulifla.

Fonte Comic Book