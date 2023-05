Ecco i GODS di Jonathan Hickman e Valerio Schiti

La nuova serie Marvel GODS, di Jonathan Hickman e Valerio Schiti, ha già suscitato molta curiosità vista la volontà annunciata dagli autori di ridefinire in maniera radicale il pantheon di entità cosmiche della Marvel e di decostituire le forze che ne determinano la realtà.

La breve storia pubblicata su Free Comics Book Day: Avengers/X-Men 2023 non ha svelato molto (si è trattato di quanto già visto in precedenza nel trailer diffuso ai tempi dell’annuncio), ma ad agosto i protagonisti di GODS saranno presentati attraverso una serie di variant cover che vedrà molti personaggi Marvel affiancare le creazioni di Jonathan Hickman e Valerio Schiti.

Abbiamo già conosciuto brevemente Wyn, ora è il momento di conoscere tutti gli altri personaggi mistici che popoleranno le pagine di GODS, che saranno anche subito proiettati nel bel mezzo degli avvenimenti di Fall of X, dato che alcuni dei personaggi di Jonathan Hickman saranno presenti anche in X-Men: Hellfire Gala, che darà il via alla saga mutante.

