Chainsaw Man è tra le serie più popolari e seguite degli ultimi anni e come tutti gli appassionati ormai sanno, quest’anno arriverà la serie animata del manga di Fujimoto. A tal proposito riportiamo con molto entusiasmo il nuovo trailer della serie anime di Chainsaw Man!

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto del trailer della serie anime di Chainsaw Man.

Chainsaw Man TV Anime New PV.pic.twitter.com/BsdBJgBdaH — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) August 5, 2022

Il trailer è assolutamente spettacolare e mostra le fasi più importanti di Denji. Si vede la sofferenza che ha patito e in che condizioni viveva prima della trasformazione fino ad arrivare al cambiamento e alla sua nuova identità.

Alla fine del trailer ci sono alcune informazioni e la prima è legata al periodo di uscita della serie animata, ossia nel mese di ottobre di quest’anno. Sarà lo Studio MAPPA a occuparsi della produzione della serie anime. Tutti conosciamo questo studio di animazione grazie a lavori come Jujutsu Kaisen e L’attacco dei Giganti e ovviamente, Chainsaw Man avrà un aspetto magnifico. Questo nuovo trailer lo dimostra e prepara gli appassionati ad una violenza sfrenata.

Grazie a questo aggiornamento scopriamo anche i primi nomi dei doppiatori che comporranno il cast: Di seguito ecco i nomi degli attori con i personaggi che doppieranno:

Denji sarà interpretato da Kikunosuke Toya;

sarà interpretato da Kikunosuke Toya; Makima sarà doppiata da Tomori Kusunoki;

sarà doppiata da Tomori Kusunoki; Aki Hayakawa doppiata da Shogo Sakata;

doppiata da Shogo Sakata; Power avrà la voce di Fairouz Ai

In Italia Chainsaw Man ha riscosso un successo molto importante, questo anche perché Fujimoto si era fatto un nome grazie al manga precedente, Fire Punch. In merito a questo Star Comics ha annunciato che a partire da settembre saranno disponibili in Italia le short stories del mangaka in mondo da poter conoscere e anche scoprire meglio il mangaka prima dei giorni di Chainsaw Man.

Per quanto riguarda il manga, Chainsaw Man ha ripreso la sua serializzazione con la seconda parte. Qui i lettori hanno potuto constatare un cambiamento importante soprattutto legato al comportamento della società nei confronti di Denji e di coloro come lui.