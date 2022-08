One Piece si sta avviando alla sua Saga finale, con Oda che ha ufficialmente iniziato il viaggio rivelando ai lettori alcuni dei misteri e dei dubbi che circondavano la sua storia ormai da anni. Nonostante ciò sono numerosi i segreti ancora da scoprire e oggi andremo a vedere quelli più importanti con One Piece: i 5 misteri ancora da risolvere!

L’epopea di Eichiiro Oda è davvero immensa ed esaustiva e per 25 anni ha tenuto tutti sulle spine per via dei suoi misteri e dei suoi enigmi, nascosti all’interno del sapere dei personaggi ed anche all’interno delle varie saghe e dei numerosi flashback.

Come introdotto nei nuovi capitoli abbiamo finalmente scoperto che Shanks conosceva già il segreto del Frutto del Diavolo di Luffy, confermando che il pirata molto probabilmente è a conoscenza di numerose informazioni inerenti alla Grand Line ed al Governo Mondiale.

One Piece: i 5 misteri ancora da risolvere!

Cosa è esattamente il ONE PIECE? Qual è il vero significato della “D”? Cosa è successo nel “Secolo Vuoto?” Cosa nasconde il tesoro a Marijoa? La voce di tutte le cose e Zunisha

5. La voce di tutte le cose e Zunisha

Zunisha fin dalla sua prima apparizione mostra ai lettori la sua condanna: ovvero quella di vagare senza meta per espiare una sua grande colpa.

L’elefante millenario non ha ancora una sua collocazione e una sua provenienza, e non conosciamo nulla della sua storia. Fatto sta che una presenza di questa portata per essere sottomessa deve aver commesso qualcosa di veramente grave e ovviamente Oda dovrà darci una spiegazione al riguardo.

“La Voce di Tutte le Cose” è un altro enigma da chiarire, e in questo caso centra Gol D. Roger. Questa capacità permise al Re di leggere i leggendari poneglyphe forse concesse persino di udire la voce dei Re dei Mari. Sembra che anche Luffy ne sia capace, ma non sappiamo veramente nulla al riguardo.

4. Cosa nasconde il tesoro a Marijoa?

Uno dei segreti più interessanti è quello nascosto all’interno del Governo Mondiale: Marijoa. Doflamingo ci ha donato un piccolo indizio, confermando che quest’ultimo potrebbe distruggere tutto.

Oda ha mostrato un cappello di paglia gigante conservato ad altre temperature, dimostrando che solo il vero leader del Governo Mondiale, Imu, ha libero accesso a quest’ultimo.

Diciamo che sostanzialmente il tesoro è stato rivelato, ma non si ha ancora conferma di come potrebbe “scuotere il mondo”. Forse il cappello è l’antica arma Uranus?

Potrebbe anche essere un ricordo, magari uno dei beni appartenenti al leggendario Joy Boy. In questo caso potrebbe anche essere un “piccolo trofeo” simboleggiante dove il Governo Mondiale ha trattenuto Joy Boy fermandolo in qualche modo.

3. Cosa è successo nel “Secolo Vuoto?”

Il Secolo Vuoto è sicuramente tra i misteri più importanti in One Piece, dato che contiene gran parte delle riposte probabilmente. Come se non bastasse è stato cancellato dagli archivi.

Le informazioni che potrebbero raccontare quanto successo sono racchiuse nei poneglyph. Il problema è che questi poneglyph sono nascosti nel mondo e solamente in pochi riescono a leggerli. Nico Robin è una delle poche.

Anche se sono state poche nozioni, Oda ha concesso ai lettori di scoprire cosa sia il Secolo Vuoto, collegando anche Joy Boy, le armi antiche e la fondazione di Marijoa. Con la conclusione della serie il tutto dovrebbe quadrare, dovrebbe.

2. Qual è il vero significato della “D”?

Non è tra i segreti più intriganti forse, ma è quello più richiesto: cosa vuol significare la Volontà di D? L’epopea piratesca è colma di personaggi con questa iniziale nel nome, a partire dal Re dei Pirati.

Un particolare rilevante riguarda il valore della persona che possiede la D. come ad esempio Monkey D. Luffy, Marshall D. Teach e lo stesso Gol D. Roger.

Oda non ha ancora rivelato cosa significhi la Volontà di D o se la D stia per qualcosa in particolare. Persino coloro che la possiedono nel nome non conoscono altro, se non il Re dei Pirati.

Una volta Roger ne ha discusso con Barbabianca, parlando appunto del significato del Testamento di D, anche se sfortunatamente il dialogo non è avvenuto con i lettori.

1. Cosa è esattamente il ONE PIECE?

Fin dall’inizio Oda mostra al suo pubblico il Re dei Pirati, Gol D. Roger, che trasmette a tutto il mondo la notizia riguardante l’esistenza di un leggendario tesoro, dando così inizio alla Grande Era della Pirateria.

Ci sono molte dicerie al riguardo, ma al momento da quel che sappiamo nessuno ancora lo conosce veramente, solamente la ciurma di Roger. Noi lettori ne conosciamo solamente l’ubicazione, ovvero verso la Grand Line, a Laugh Tale.

Oda a tal proposito è stato ancora più riservato del solito, e non conosciamo nulla sul tesoro. Durante il flashback di Oden, si vede la ciurma di Roger ridere dopo aver messo le mani sul leggendario tesoro, “disegnando” anche il nome dell’Isola dove è situato. Oltre ad una grossa risata del Re, noi lettori non abbiamo visto nulla.