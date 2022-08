Kaiju No.8: annunciata ufficialmente la serie animata!

Kaiju No.8 riceverà ufficialmente un adattamento animato! Questo aggiornamento ufficializza i rumors recenti e questa notizia non può che rendere felice tutti gli appassionati della serie!

Sicuramente nel panorama di questa forma di intrattenimento giapponese, molte sono le serie manga popolari che devono ancora ricevere un adattamento anime, e Kaiju No.8 ne faceva parte.

Kaiju No. 8, manga realizzato da Naoya Matsumoto, parla della storia di un uomo che cerca di liberare il mondo dalle minacce giganti diventando lui stesso un kaiju.

Annunciamo dunque che lo studio di animazione che si occuperà dell’adattamento animato sarà Toho Studios. Darà dunque vita alla questa guerra mostruosa, come annunciato al Crunchyroll Expo di quest’anno.

Kaiju No. 8 è nato dal cervello del mangaka Naoya Matsumoto, introducendo i lettori di manga in un mondo in cui la Japan Defence Force tenta di proteggere i cittadini del mondo dagli attacchi di mostri giganti. Non sarebbe sicuramente una sorpresa vedere le vendite dell’attuale serie manga salire alle stelle mentre i fan dell’anime si preparano per l’arrivo dell’adattamento anime. Al momento non c’è una data di uscita per detta serie televisiva, che sarà rivelata in futuro.

Insieme a questa notizia ufficiale, riportiamo di seguito il primo trailer di Kaiju No. 8 che l’insider WSJ_manga ha condiviso sulla propria pagina Twitter:

Kaiju No. 8 TV Anime has been officially announced.pic.twitter.com/gRWHqwiBNz — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) August 4, 2022

Il trailer riesce a dare un primo sguardo alle avventure di Kafka Hibino che sta lottando contro bestie giganti che devastano il Pianeta Terra mentre cerca di nascondere il suo segreto pericoloso e difficile da gestire.

L’anime adatterà le vicende del trentaduenne Kafka Hibino, componente di una squadra speciale addetta allo smantellamento dei resti dei Kaiju. Kafka è amico d’infanzia di Mina Ashiro. I due in passato si promisero di entrare nel corpo delle forze di difesa e proteggere il Giappone dai Kaiju. Hibino non riuscì a superare l’esame di ammissione, abbandonando i suoi sogni. Mina, mantiene la promessa e diviene invece il capitano della III divisione del corpo delle forze di difesa. Un giorno, Kafka affronta uno strano Kaiju con il quale si fonde. Da quel momento il giovane acquisisce la capacità di trasformarsi nel Kaiju numero 8, ottenendo particolari abilità.