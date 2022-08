Kaiju No.8 è sicuramente una delle rivelazioni più importanti in ambito manga negli ultimi tempi, dato che in un breve lasso di tempo l’opera è diventata rilevante anche in terra nostrana, dove anche Star Comics ha fatto la sua parte con la campagna di marketing, apprezzata anche in terra nipponica.

Come avevamo già anticipato nella nostra recensione, un sentore inerente alla trasposizione animata era già nell’aria vista la già citata notorietà dell’opera e quindi la notizia riportata di seguito di certo non è una sorpresa.

Oggi l’account ufficiale del manga ha postato un post alquanto misterioso ed enigmatico, che sembra anticipare appunto, l’annuncio ufficiale della trasposizione animata del manga Kaiju No.8.

Il post condiviso su Twitter si pone come un semplice annuncio per i fan, condividendo una foto collegata ad un “countdown”. Tra pochi giorni infatti ci sarà un annuncio importante: esattamente il 5 agosto, prendendo in considerazione la mezzanotte giapponese. Ulteriori dettagli non sono stato diffusi.

Kaiju No.8: un misterioso countdown potrebbe annunciare l’anime?

Come accennato già si vociferava di una trasposizione animata del manga, vista la sua fresca e nuova impronta data al medium. Probabilmente l’annuncio nonostante si sia posto in maniera misteriosa potrebbe riguardare proprio questo, anche se conviene sempre prendere tutto con le pinze.

Attualmente Kaiju No.8 conta sette volumi in Giappone, mentre in Italia viene regolarmente pubblicato da Star Comics. La casa editrice ha gestito una sensazionale campagna pubblicitaria al riguardo, allestendo come si deve anche la Metropolitana di Milano (Porta Genova), ricevendo i complimenti dell’editore nipponico di Kaiju.

In terra nostrana il manga ha ricevuto un’interessante edizione speciale che ancora oggi è ambita e posseduta dai collezionisti. Inoltre ha spinto anche nuovi lettori verso il medium fumettistico giapponese.

La storia si pone come una rivisitazione in salsa battle shonen del genere Kaiju, ovvero i grandi film e le leggendarie pellicole nipponiche dedicate ai mostri giganti, come possono essere Godzilla, King Kong e altri.

Nonostante attinga da basi già riviste, il manga riesce fin dal primo numero a catturare il lettore grazie a dei personaggi carismatici e sfaccettati capaci di penetrare nell’anima del fruitore, che entra con un’idea per uscirne con un’altra completamente particolare.