Shōgun: novità sulla nuova serie TV FX!

Nel 2018 la serie è stata ordinata dalla stessa rete televisiva, ponendosi come una novità interessante. Da allora però non sono stati rivelati altri dettagli al riguardo.

Sono trascorsi ben 4 anni dal suo annuncio ed ora il capo di FX John Landgraf ha dichiarato che Shōgun è stata addirittura conclusa nel corso di questi anni, sorprendendo chi sta attendendo la serie con ansia. Ecco le parole ufficiali di Landgraf:

“Abbiamo terminato con le riprese e la produzione di Shōgun nel mese di giugno, e devo dire che è stata una grande e ambiziosa produzione, da come non si facevano da tempo. Abbiamo attualmente da concludere il lavoro di post-produzione, ma siamo sicuro che lo show uscirà verso la fine del 2023”.

Se non siete a conoscenza della storia, dovete sapere che Shōgun è ambientato nel Giappone feudale e narra dello scontro tra due uomini ambiziosi provenienti da mondi completamente opposti, insieme ad una storyline collegata ad una misteriosa donna samurai.

John Blackthorne, uno dei protagonisti riuscirà a sbarcare in terra nipponica vivendo una nuova esperienza che lo ridefinirà. Nella serie c’è anche la figura di Lord Toranaga, un daimyo scaltro e potente che va spesso in contrasto con I suoi rivali politici.

Infine c’è Lady Mariko una donna incredibile che possiede abilità inestimabili. I suoi legami familiari disonorevoli però purtroppo la precedono, e quindi deve dimostrare il suo valore e la sua fedeltà alle nuoce conoscenze .

I creatori della serie sono Justin Marks e Rachel Kondo. Il racconto è basato sul romanzo best-seller di James ClavellKondo, che si presenta in qualità di showrunner.

“La storia di Shōgun ha ammaliato milioni di persone in tutto il mondo quando James Clavell ha pubblicato per la prima volta il suo romanzo più di 40 anni fa”, ha detto Landgraf in una delle prime interviste dedicate alla serie.

“I temi riguardanti un estraneo che entra vivamente in una nuova cultura a lui sconosciuta sono sempre interessanti. Per noi è un onore portare la serie agli spettatori di oggi”.

Il romanzo omonimo è stato pubblicato nel 1975 ed è diventato un imbattibile best-seller con oltre 30 milioni di copie vendute in tutto il mondo. L’opera ha portato molti occidentali ad interessarsi alla cultura giapponese, come avvenuto in questo caso.