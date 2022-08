One-Punch Man: ONE annuncia la pausa del manga

One-Punch Man recentemente ha esaltato l’animo di tutti gli appassionati dopo la conferma ufficiale della terza stagione animata!

Senza dimenticare un altro progetto importante, ossia quello del film live-action, attualmente in lavorazione, di Sony Pictures. Il protagonista della serie di ONE e Murata, Saitama, sembra essere imbattibile su più fronti.

LEGGI ANCHE:



I 7 poteri nei manga Shonen con i peggiori effetti collaterali

Sfortunatamente, sembra che i fan dovranno aspettare ancora un po’ prima di tornare ad assistere alle vicende di Saitama. Questo perché il mangaka stesso, ONE, ha confermato che la serie andrà in pausa.

Nell’ultimo capitolo del manga, Saitama riesce a debellare definitivamente la minaccia Garou. L’eroe killer aveva raggiunto quasi lo stesso livello di Saitama grazie all’eredità della forza di un dio oscuro. Nonostante il suo ritrovato potere, non è riuscito a superare l’eroe principale.

La conclusione di questa lotta segna un buon momento per la serie per andare in pausa. Molto probabilmente i mangaka coinvolti nello sviluppo della serie prepareranno una nuova potenziale sfida per Saitama.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter del mangaka ONE. Ha condiviso i suoi pensieri per spiegare il motivo dietro la pausa. ONE ha intenzione di prendersi una pausa di circa un mese da ora in poi. Chiaramente non appena sarà decisa la data di pubblicazione del nuovo capitolo, questa sarà condivisa.

Riguardo la notizia più fresca, quella della terza stagione animata, bisognerà vedere se la serie riuscirà a coprire la battaglia contro Garou. Qualora non sarà possibile, non sarebbe improbabile una potenziale quarta stagione. Ci sono anche molte altre domande che circondano i nuovi episodi dell’anime, incluso quale studio di animazione alla fine si occuperà della realizzazione del nuovo adattamento animato.

Al momento non si conosce nemmeno la finestra di uscita della terza stagione di One-Punch Man, ma non appena ci saranno novità sarà tutto riportato. Il seguito e la popolarità che caratterizza One-Punch Man sicuramente ha scatenato reazioni gioiose tra i fan, come anche dispiacere per la pausa del manga.