Vediamo quali sono i momenti più iconici di Nami in One Piece!

One Piece nel corso della sua lunga serializzazione ha mostrato tantissimi personaggi e sicuramente quelli che agli appassionati rimarranno ben impressi anche dopo la fine del manga, saranno i componenti della ciurma di Cappello di Paglia. Tutti loro sono caratterizzati da peculiarità caratteriali uniche e ben definite, al punto che si possono addirittura prevedere le loro scelte difronte ad un situazione particolare. Ma quali sono di Nami di One Piece i 5 momenti più iconici?

Questo è possibile perché Eiichiro Oda è stato capace di approfondire tantissimo e con in modo equo per tutti i componenti della ciurma, il passato e le storie di ognuno di loro. Tra loro uno dei primi personaggi ad unirsi a Rufy è stata Nami.

Inizialmente era entusiasta di unirsi a Rufy, ma a causa della suo disprezzo iniziale per i pirati, divenne poi riluttante dopo avere scoperto che lui era un pirata, tanto da tradirlo. Questo perché Nami vedeva tutti i pirati come persone malvagie, in quanto a causa loro ha perso sua madre adottiva. Alla fine però cambia idea quando conosce meglio Rufy.

Il suo ruolo nella ciurma è molto importante perché è grazie a lei che Rufy e tutti gli altri riescono a navigare e a raggiungere anche i punti più difficili. Nonostante non sia fisicamente forte, può contare su un’abilità analitica superiore alla media.

In questa discussione cercheremo di individuare ed analizzare i momenti più iconici di Nami nel manga di One Piece.

One Piece: I 5 momenti più iconici di Nami

Nami vs Califa Il duro passato con Arlong Nami sottrae Zeus a Big Mom Lo scontro contro Ulti La lotta contro Hotori e Kotori

5) LA LOTTA CONTRO HOTORI E KOTORI

Durante l’arco di Skypiea di One Piece Nami insieme a Gan Fall hanno affrontato Hotori e Kotori nel tentativo di proteggere Sanji e Usopp. Nonostante i due nemici avessero un potente Haki, Nami ha combattuto con grande intensità e determinazione contro di loro.

Alla fine, ha sconfitto Kotori usando un Impact Dial. Il fatto che Nami fosse abbastanza forte da sostenere l’uso di un Impact Dial senza alcuna pratica dimostra che di certo non era debole. Da allora, Nami ha fatto molta strada e ora è più forte che mai.

One Piece: I 5 momenti più iconici di Nami

4) LO SCONTRO CONTRO ULTI

Nami durante l’arco della guerra di Wano affronta Ulti, una delle star più potenti della ciurma di Kaido. Nonostante inizialmente non fosse in grado di resistere a Ulti, è stata comunque in grado di sconfiggerla. Dopo che Big Mom ha indebolito Ulti parecchio, Nami ha ottenuto un nuovo potenziamento attraverso Zeus, che si è fuso con il suo Climatact.

Con questa nuova abilità, è risucita a sconfiggere Ulti, un pirata del valore di 400 milioni di Berry. Con il tempo, il controllo di Nami su Zeus non potrà che migliorare ed è sulla buona strada per diventare un pirata ancora più forte. La sua perseveranza e intelligenza nei combattimenti continueranno a servirla bene.

One Piece: I 5 momenti più iconici di Nami

3) NAMI SOTTRAE ZEUS A BIG MOM

Nami è stata la chiave per la sopravvivenza dei Pirati di Cappello di Paglia durante l’arco narrativo di Whole Cake Island. Quando Big Mom stava inseguendo l’equipaggio, ha giocato un ruolo importante nel fermarla, tanto quanto gli altri componenti della ciurma Cappello di Paglia. Rubando Zeus e usando la sua stessa arma contro di lei, Nami è stata in grado di ferire Big Mom.

Sembrava un’impresa a dir poco incredibile, dato che Big Mom era un’Imperatrice del mare. La navigatrice dunque è riuscita a fermare momentaneamente Big Mom per ben due volte. Quando Big Mom inseguì l’equipaggio attraverso il bosco seducente, Nami riuscì a usare il fulmine di Zeus per fermarla.

2) IL DURO PASSATO CON ARLONG

Arlong e la sua ciurma sono stati i suoi principali nemici per lungo tempo e, sebbene si unì a loro come navigatrice, non ha mai mostrato nessun affetto nei loro confronti a causa della loro crudeltà verso i suoi compaesani e per essere i responsabili della morte di Bellmer. La vita di Nami dopo questo tragico evento venne stravolta quando Arlong prese il controllo del villaggio Cocoyashi, riducendo in schiavitù l’intera popolazione.

Trascorrendo anni cercando di guadagnare la libertà di tutti, Nami ha mostrato un’enorme forza mentale che mancava anche agli adulti. Quando Arlong ha infranto la sua promessa, Nami decide di radunare tutti nel villaggio ed era disposta a morire combattendo contro colui che aveva privato tutti della libertà.

Per fortuna, Rufy interviene in questo scontro feroce, riuscendo a sconfiggere Arlong per lei. Nonostante Rufy abbia sconfitto Arlong, l’incredibile determinazione di Nami la rendono sicuramente forte.

1) NAMI VS CALIFA

Probabilmente lo scontro contro Califa, un membro del CP9, rimane il miglior combattimento di Nami nella finora. Il tutto si verifica durante l’arco di Enies Lobby e la ciurma di Rufy ha l’obiettivo di liberare Nico Robin. Sicuramente tutti i componenti del CP9 erano fortissimi e il fatto che Nami sia riuscita a eliminarne uno ne dimostra la sua forza e intelligenza.

La navigatrice affronta un maestro di Rokushiki, che aveva un Douriki di 630. Essendo un maestro del Rokushiki, Califa era un superumano contro cui pochi potevano resistere. Senza dimenticare che era anche in possesso dei poteri del Frutto del Diavolo Bubble Bubble.

Quindi Nami si è trovata indietro all’inizio del combattimento, ma mentre la battaglia proseguiva, ha iniziato a prendere il controllo e diventare più forte. Nami ha completamente surclassato Califa sia nelle tattiche che nell’uso delle proprie abilità. Nami non ha subito nessun danno grave durante il combattimento e ha perseverato fino alla fine.