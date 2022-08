One Piece Film: Red: ecco come è nata la storia del film

One Piece Film: Red è il nuovo lungometraggio della serie che ha debuttato in Giappone il 6 agosto. L’autore che ha lavorato alla realizzazione del film ha parlato di come è nata la storia del nuovo progetto cinematografico!

Per il momento One Piece Film: Red è visibile solo in Giappone, ma si prepara ad arrivare nei cinema di tutto il mondo entro la fine dell’anno. Oggi riportiamo che il produttore Shinji Shimizu ha parlato della produzione del nuovo film e dello sviluppo della storia.

Shimizu ha rivelato che l’idea iniziale per il concept della storia del film era quella di creare qualcosa di attraente per tutti i più giovani fan che hanno approcciato da poco la serie.

Chiaramente dietro ogni progetto c’è sempre un’idea specifica o meno, che aiuti particolarmente a realizzarlo. Per quanto riguarda One Piece Film: Red, Shimizu ha notato che l’età media dei fan del franchise è cresciuta nel corso della serie. Di conseguenza bisognava agire basandosi su questo dato.

Shimizu ricorda che il manga quest’anno segna il 25° anno da quando è iniziata la serializzazione. Lo stesso vale per l’anime, che ormai conta ben 23 anni da quando è iniziato. Di conseguenza l’età media dei fan è aumentata considerevolmente negli ultimi anni. Questo perché i fan bambini o ragazzini che hanno scoperto One Piece ai suoi inizi, ora sono pressoché adulti.

Shimizu dice che gli episodi anime sono più di 1000 e il pubblico di una fascia demografica più giovane, potrebbe conoscere One Piece ma non conosce completamente la serie. Questo nuovo film rappresenta un’opportunità per un pubblico nuovo e più giovane di trovare un punto di contatto con il franchise.

Per quanto riguarda qual è l’elemento di attrazione del film, Shimizu risponde la musica. Infatti è convinto del fatto che sia uno dei componenti più importanti di questo film. I film precedenti non avevano necessariamente un grande focus sulla loro componente musicale.

Proprio per questo elemento di novità, crede che piacerà davvero ai fan di One Piece e questa musica esporrà la serie a una nuova generazione e a una fascia demografica che non ha mai avuto modo di approcciare One Piece.