Dragon Ball Super andrà incontro ad una pausa in vista del nuovo arco

Dragon Ball Super andrà incontro ad una pausa a partire dal prossimo numero di VJump. Questo messaggio compare alla fine del capitolo 87 del manga e l’obiettivo di questa pausa è per preparare il prossimo arco narrativo! Questo aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider DBSChronicles. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

