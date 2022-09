Pokémon: Le Cronache di Arceus è disponibile su Netflix

Pokémon non assesta né ferma la sua corsa e insieme a Netflix continua a proporre le sue produzioni animate a un pubblico vasto che comprende numerose generazioni di appassionati. Pokémon: Le Cronache di Arceus è finalmente disponibile sulla nota piattaforma streaming in anteprima.

Da come potete intuire dal titolo questa speciale trasposizione animata è tratta dal videogioco per Nintendo Switch Leggende Pokémon: Arceus, uno dei titoli più amati e apprezzati dall’utenza, anche da quella più navigata. Al centro delle vicende troviamo la vasta e misteriosa Regione di Sinnoh.

Anche se in questo caso i protagonisti sono quelli classici ovvero Ash, Pikachu, Brock e altri, al centro della storia è presente comunque la storica Regione appartenente alle origini dei Pokémon, anche se in questo caso si tratta di una riproduzione di quel luogo storico, proprio come si apprende dal trailer ufficiale visionabile in calce. Il video è stato pubblicato dal canale ufficiale italiano dei Pokémon:

Pokémon: Le Cronache di Arceus è disponibile in anteprima su Netflix!

Nonostante si parte con una ricostruzione di Sinnoh a quanto pare Ash, Goh e gli altri si ritroveranno al loro fianco delle ambientazioni e dei Pokémon leggendari, così da rivivere quanto accaduto nel glorioso passato di cui loro non fanno parte.

La trama infatti è molto meno lineare di quanto sembri e il tutto appena i ragazzi arrivano sul posto si scombussola nuovamente. Ash, Goh e Dawn ricevono un messaggio inaspettato e criptico dal Pokémon Arceus, che conduce le loro ricerche al Monte Coronet dove con Brock incontrano un Heatran su tutte le furie.

Insieme al rabbioso Pokémon sono presenti anche dei comandanti della Squadra Galattica, intenti a scoprire e salvare il loro leader scomparso da qualche tempo.

La minaccia si fa sempre più dura e nonostante si apre un varco tra le dimensioni i nostri eroi dovranno spingersi al massimo delle loro forza, insieme al supporto dei Pokémon Leggendari e la Campionessa di Sinnoh, Cynthia. Protagonisti incredibili e Pokémon mitici vi aspettano su Netflix a partire da oggi.

Un’avventura che ricalca il vecchio e il nuovo e pone i tempi moderni all’interno del mondo dove tutto ha avuto origine, dove tutto ha forgiato il fantastico mondo Pokémon.

Fonte Youtube